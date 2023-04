Cosa dovresti sapere sulla nuova carta d'identità venezuelana

"Si sta preparando una nuova modalità", ha spiegato Vizcaíno a Venezuela News, aggiungendo che sono in fase di valutazione opzioni come l'inserimento di un chip, un codice a barre o QR, riporta Bloomberg.

Inoltre, il direttore di Saime ha annunciato che la nuova identificazione riporterà più dati rispetto a quelli osservati nell'attuale documento, tra cui: nome e cognome completi, data di nascita, foto, numero di serie che identifica ogni cittadino, impronta di entrambi i pollici, impronta dell'indirizzo e dei dati del gruppo sanguigno del portatore.

La proposta per la nuova carta d'identità venezuelana è avanzata e potrebbe essere approvata presto, ha detto Vizcaíno. Ha anche indicato che sarà realizzato in lastre di policarbonato, lo stesso materiale con cui vengono realizzati i documenti di identità in altri paesi del mondo. La validità del nuovo documento aumenterebbe fino a 20 anni per gli adulti, cioè 10 anni in più rispetto a quanto attualmente previsto.

La nuova carta d'identità permetterebbe di ottenerla all'estero, il che significa che i cittadini venezuelani che si trovano in un ufficio consolare potranno ritirare il documento. Se il processo è possibile dall'estero, i figli di genitori venezuelani nati all'estero possono avere la loro carta d'identità dopo aver registrato la loro nascita presso il consolato corrispondente.

Per rinnovare la carta d'identità in Venezuela, Saime ha implementato un nuovo sistema che richiede di richiedere un appuntamento attraverso il suo sito web. Gli utenti devono accedere al portale saime.gov.ve e fare clic sull'opzione di accesso. Una volta lì, la persona dovrà inserire la propria carta d'identità o e-mail e password. Se non hai un utente registrato, devi crearne uno. Entrando nel sistema, l'utente deve andare all'opzione cedulación. Lì confermerai di voler rinnovare il documento e procederai alla compilazione dei dati richiesti dal sistema.

I dati da caricare includono il colore degli occhi, dei capelli e della pelle, il peso, l'altezza e il gruppo sanguigno. Inoltre le informazioni che compaiono sul tuo certificato di nascita: stato, comune, parrocchia, stato civile, libro anagrafico, anno di iscrizione e numero di certificato. In quest'ultima sezione, devi inserire anche i dati della struttura sanitaria in cui è nata la persona che rinnoverà il documento: nazione, provincia, comune, parrocchia, città, luogo di consegna e indirizzo.

Una volta compilati tutti i dati, il sistema mostrerà un modulo completo che può essere modificato se necessario nell'opzione di modifica. Dopo aver verificato che tutto sia in ordine, la piattaforma mostrerà le precauzioni che dovranno essere registrate il giorno dell'appuntamento. Questa nuova misura fa parte dei miglioramenti tecnologici di Saime.