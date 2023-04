Papa Francesco difende Wojtyla: "Su di lui illazioni offensive e infondate"

Nella Domenica della Divina Misericordia, Francesco al Regina Caeli ha rivolto un pensiero alla crisi in Sudan e alla Pasqua celebrata in Oriente.

Papa Francesco ha rivolto oggi un "pensiero grato" alla memoria di San Giovanni Paolo II, "oggetto di illazioni offensive e infondate". La chiara presa di posizione di Bergoglio giunge all'indomani dello scontro tra il Promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi, e Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa 40 anni fa in circostanze mai chiarite e sul cui caso lo stesso Papa ha fatto riaprire le indagini. Ieri Diddi ha convocato l'avvocato di Orlandi, Aliura Sgro', per chiedere di fare i nomi dietro a quanto raccontato da Pietro in televisione poche ore prima, vale a dire di presunte uscite notturne di Giovanni Paolo II "non certo a benedire case".

Affermazioni contenute in un audio fatto sentire in diretta, il cui autore sarebbe un non meglio identificato personaggio vicino alla Banda della Magliana. L'avvocatessa, convocata come persona informata sui fatti, ha opposto il segreto professionale. I media vaticani, prima Vatican News e poi l'Osservatore Romano, hanno apertamente criticato sia Sgro', sia Orlandi perché si sono rifiutati di dire da chi avrebbero raccolto "le voci sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla che, secondo quanto raccontato dal fratello di Emanuela durante la trasmissione Di Martedì, la sera se ne usciva con due suoi amici monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case".

Immediata la replica di Orlandi: "Ma sono impazziti, ma cos'è questo gioco sporco? Ma chi si rifiuta di fare i nomi? Ma se gli abbiamo dato una lunga lista di nomi, ma perché?", ha scritto su Facebook. Poi quella della stessa Sgro': "Attaccare il segreto professionale è attaccare la libertà e la ricerca indipendente della verita'". Anche Sgro' ha voluto puntualizzare, in una lettera agli organi di informazione vaticani, che "Una mia personale audizione come persona informata sui fatti è evidentemente incompatibile con la mia posizione di difensore della famiglia Orlandi e dell'attività in favore della ricerca di Emanuela che sto svolgendo".

Sgro' ha poi commentato gli articoli sui media vaticani: "Quanto leggo è una pressione su di me a violare la deontologia professionale cui sono tenuta e a cui non intendo, in alcun modo, derogare". In conclusione, l'avvocatessa ha precisato che "Pietro Orlandi non ha mai accusato di nulla Sua Santità di Giovanni Paolo II e nessuna persona che io rappresento lo ha mai fatto. Ha chiesto approfondimenti su fatti a lui riferiti".

"Avendo consultato l'Ufficio del Promotore di Giustizia - ha dichiarato a questo punto il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini - posso confermare che quanto riferito da Vatican News in merito alle dichiarazioni fatte su Papa Giovanni Paolo II, in televisione, e alla testimonianza resa dinanzi al Promotore di Giustizia vaticano, risponde esattamente al vero. Ne' Pietro Orlandi ne' l'avvocato Laura Sgro' hanno ritenuto di fornire al Promotore nomi o elementi utili riguardo alle fonti di tali affermazioni e alla loro credibilità. Per la magistratura vaticana sarebbe stato essenziale conoscere la fonte delle voci riportate da Orlandi.

Purtroppo ciò non è avvenuto. Nella sua comunicazione l'avvocato Sgro' sostiene anche che quanto da noi scritto sia una pressione su di lei tesa a indurla a violare la deontologia professionale e in particolare il segreto professionale. Anche questa affermazione non e' veritiera. Vatican News si e' limitato a riportare i fatti in maniera obiettiva e trasparente".

Secondo Ruffini "la richiesta di incontrare il Promotore di Giustizia è stata fatta dall'avvocato Sgro' l'11 gennaio 2023. Ed e' stata reiterata a più riprese a mezzo stampa nei mesi successivi l'intenzione di consegnare 'personalmente' documenti al Promotore di Giustizia. Come già detto, il Promotore di Giustizia non ha ricevuto alcun nome o elemento utile relativamente alle accuse rivolte a Papa Wojtyla, come correttamente affermato nel titolo e nel testo dell'articolo di Vatican News".

Nel frattempo, parlando con l'Agi, lo stesso Diddi ha aggiunto: "Al momento non posso che prendere atto di questa situazione inspiegabile - afferma Diddi - Noi ci siamo messi a disposizione, in silenzio e senza dare nell'occhio, ritenevano che non stessimo facendo nulla, ma come abbiamo dimostrato non era cosi'. Adesso che devono darci le informazioni importanti si tirano indietro: è inspiegabile. Non riesco a capire. Inizio quasi a pensar male, ma al momento prendo atto e basta".

"Guerra semina morte in modo raccapricciante"

Senza citare casi specifici, come quello dei filmati in cui è stata mostrata la decapitazione di un soldato ucraino da parte dei russi, Papa Francesco ha puntato oggi l'indice contro la guerra che semina morte in modo raccapricciante. Il Pontefice, dopo la recita del regina Caeli, prima ha inviato un augurio a chi "soprattutto in Oriente" oggi festeggia la Pasqua. "In stridente contrasto con il messaggio pasquale", ha poi aggiunto, "le guerre continuano a seminare morte in forme raccapriccianti". Quindi "preghiamo per le loro vittime e perché il mondo non viva più lo sgomento della morte per mano umana ma lo stupore della vita" che viene da Dio.

Un pensiero per la Pasqua ortodossa di russi e ucraini

Papa Francesco ha poi rivolto un pensiero comune ai fedeli di Russia e Ucraina che oggi festeggiano la Pasqua ortodossa. "Penso ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che in Russia e Ucraina celebrano la Pasqua", ha detto dopo la recita del Regina Caeli, auspicando che "il Signore sia loro vicino" e li sostenga sulla via della pace.

Preoccupazione per la situazione in Sudan

Papa Francesco ha espresso preoccupazione per la situazione in Sudan, dove da ieri è in corso un tentativo di golpe. "Seguo con preoccupazione gli avvenimenti in Sudan, sono vicino al popolo sudanese gia' tanto provato. Si depongano armi e si riprenda insieme un cammino di pace e concordia", ha detto alla recita del Regina Caeli