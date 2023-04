Retrospettiva architetto-designer Franco Albini a Piacenza

Una retrospettiva allo spazio Volumnia di Piacenza, dal 16 aprile al 18 giugno, racconta la figura di Franco Albini (1905-1977) attraverso una selezione di opere di design e architettura.

'Metodo e poesia' è il titolo della retrospettiva, a cura di Stefano Andrea Poli, su uno degli architetti e designer più significativi del XX secolo.

L'esposizione si avvale di un apparato iconografico concesso dalla Fondazione Franco Albini, grazie alla quale è stata svolta una specifica ricerca archivistica, e intende evidenziare alcuni aspetti che legano diversi ambiti della sua opera, dal progetto architettonico al disegno degli arredi.

Il visitatore sarà accolto da un settore introduttivo, che ospiterà un breve approfondimento sul rapporto fra l'architetto lombardo e il territorio piacentino. Una prima sezione narrativa, affidata alle immagini storiche provenienti dall'archivio della Fondazione, intreccerà un dialogo visivo fra architetture, arredi e allestimenti, mentre un video documentario illustrerà l'approccio di Albini all'architettura e al design.

La seconda parte della mostra condurrà il visitatore nel mondo degli arredi, attraverso l'esposizione di numerosi pezzi storici, in gran parte realizzati dalla fabbrica Poggi, storica falegnameria di Pavia con cui il progettista ha intessuto un rapporto privilegiato e pressoché esclusivo sin dagli anni Cinquanta. Tra gli arredi anche la poltroncina Luisa, premiata nel 1955 con il Compasso d'Oro e successivamente rieditata da Cassina. In particolare, la presenza di un nucleo di pezzi degli anni Trenta, provenienti da collezioni private, per la prima volta esposti in pubblico, conferisce alla mostra un particolare interesse storico. (ANSA).