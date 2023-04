Il presidente Maduro ha tenuto un incontro con Lavrov a Miraflores per rafforzare la cooperazione tra Russia e Venezuela

Durante il suo programma televisivo Con Maduro +, trasmesso dal canale statale Venezolana de Televisión (VTV), Maduro ha dichiarato che Lavrov era in Venezuela per "esaminare tutte le questioni di cooperazione" tra Russia e Venezuela, nonché "la presenza della Russia in latino America e Caraibi per il bene" dell'America Latina e della "geopolitica mondiale".



La visita di Lavrov in Venezuela fa parte di un tour latinoamericano iniziato in Brasile e che includerà Nicaragua e Cuba.

All'incontro hanno partecipato anche l'ambasciatore russo in Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov; il Vice Ministro degli Affari Esteri russo, Sergei Ryabkov; il direttore del dipartimento di previsione della politica estera russa, Aleksei Drobinin; e il direttore del Dipartimento russo per l'America Latina, Aleksandr Schetinin. Da parte venezuelana, il vicepresidente esecutivo, Delcy Rodríguez; il cancelliere, Yván Gil; l'ambasciatore in Russia, Jesús Salazar Velásquez; e il vice cancelliere per l'Europa, Franklin Ramírez.

Va notato che il 16 febbraio 2022 è stato firmato un accordo di intenti tra la Commissione intergovernativa di alto livello Venezuela-Russia (Cian) per approfondire l'alleanza strategica di cooperazione globale tra i due paesi. In quell'occasione, entrambi i Paesi hanno tenuto la XVI Commissione intergovernativa di alto livello e firmato nuovi accordi, raggiungendo la cifra di oltre 320 strumenti firmati in ampi settori di cooperazione strategica, tra cui commercio, tecnico-militare, energia, agricoltura, alimentazione, trasporti, scienza, tecnologia e sanità pubblica.

Foto: stampa presidenziale del Venezuela.



Anche il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della cooperazione strategica tra i due paesi attraverso una lettera rilasciata il 31 dicembre 2022. Putin ha espresso la sua fiducia che "il consolidamento delle relazioni russo-venezuelane" garantirà la stabilità e la sicurezza regionale e ha ratificato l'importanza delle relazioni bilaterali.