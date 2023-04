Brunetta è il nuovo presidente del Cnel

Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, ha nominato Renato Brunetta Presidente del Cnel.

Chi è Renato Bruntta, eletto dal Premier Giorgia Meloni nuovo Presidente del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Premier Giorgia Meloni la nomina. L’ex Ministro della Pubblica Amministrazione, di 72 anni, prenderà il posto dell’attuale Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro Tiziano Treu.

Renato Brunetta è un politico ed economica italiano. È nato il 26 maggio 1950 a Venezia e ha 72 anni.

L’economista, ex professore universitario, ha guidato il dicastero prima con Silvio Berlusconi, e poi con il governo Draghi. In seguito all’ultima caduta del governo, Brunetta, in passato eurodeputato e deputato, aveva scelto di non ricandidarsi, dando l’addio a Forza Italia e al Parlamento.

È sposato con Tommasa Giovannoni Ottaviani dal 2011, 59enne di Roma detta ‘Titta’. I due hanno convolano a nozze curiosamente appena dopo la caduta del governo Berlusconi, di cui Renato faceva parte. La coppia è molto affiatata, anche se molto riservata e poco avvezza ai flash dei fotografi. È molto semplice però, sul Web, trovare foto dei due insieme.

Brunetta ha conosciuto la sua futura moglie in un luogo insolito: un vivaio, dove hanno scoperto la loro passione comune per piante e fiori, e dove lei le gli ha offerto un passaggio in macchina: «Ho sedotto mia moglie in un vivaio, avevo acquistato dei fiori e non avevo posto in macchina, lei mi ha prestato il suo van, li abbiamo portati via e da lì è nato prima un amore e poi un matrimonio». Lo ha raccontato Brunetta in un’intervista a Tagadà su La7. Da quel momento marito e moglie sono stati sempre insieme.

Che cosa è il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Il CNEL è secondo l’articolo 99 della Costituzione, «un organo di consulenza delle Camere e del Governo per le Materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge».

Il CNEL è stato istituito dalla legge n. 33 del 5 gennaio 1957.