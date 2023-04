Tempo mite nel weekend, ma peggiora da lunedì

Il clima sarà più mite con le temperature sopra i 20 gradi, ma per il ponte del 25 aprile lo scenario è destinato a cambiare. E non in meglio.

Tempo più asciutto e anche clima più mite in questo weekend con valori diffusamente sopra i +20 gradi sulle pianure. Le analisi del Centro Meteo Italiano confermano però il transito di una saccatura depressionaria durante il ponte del 25 aprile. Passaggio perturbato atteso lunedì sulle regioni del centro-nord e poi instabilità pomeridiana diffusa per la Festa della Liberazione.

Previsioni meteo per oggi

Nord Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza velati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini. In serata locali fenomeni in arrivo sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con nuvolosità alta in transito, in progressivo aumento.

Centro Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Sud e Isole Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, nuvolosità irregolare sulle coste di Molise e Puglia. Al pomeriggio atteso qualche addensamento lungo la dorsale appenninica, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilita' con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. Temperature minime in calo al nord e sulla Sicilia, in aumento altrove; massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Nord Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge sul Piemonte, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse soprattutto su Alpi e alte pianure.

Centro Tempo stabile al mattino con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Poche variazioni nel pomeriggio con locali piogge solo sui settori appenninici centrali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

Sud e Isole Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del sud con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo isolati fenomeni pomeridiani sui settori interni peninsulari. Nessuna variazione nelle ore serali. Temperature minime in aumento specie al centro-nord, massime in calo salvo un lieve rialzo sui settori adriatici. AGI