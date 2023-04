'The Diplomat': Keri Russell e Rufus Sewell sono i nuovi politici di Netflix

Tutti i generi seriali stanno espandendo il numero di anteprime ogni anno ma ce n'è stato uno che, per qualche tempo, è rimasto un po' orfano di uscite. Ecco perché Netflix ha voluto porvi rimedio. Da giovedì 20 aprile, la narrativa politica ha una nuova aggiunta, La Diplomática.

Questa miniserie di 8 episodi ci invita ad approfondire una crisi internazionale, quando una diplomatica di carriera finisce in una posizione di altissimo profilo, con gravi conseguenze per il suo matrimonio e il suo futuro politico.

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. In origine avrebbe dovuto lavorare in Afghanistan, perché è eccellente nel gestire situazioni difficili in aree a rischio. Ma in una vecchia casa, non tanto. Mentre lo spettro della guerra inizia a materializzarsi in un continente e incombe su un altro, Kate deve mediare una crisi di livello mondiale, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi alla sua nuova posizione di alto profilo con l'ulteriore pressione di essere la moglie. di Hal Wyler (Rufus Sewell), grande diplomatico e figura politica.

Il diplomatico segna il ritorno di Keri Russell in televisione, dopo un discreto tour da quando The Americans si è concluso nel 2018. Nonostante abbia prestato la sua voce ad alcuni programmi e serie ed è apparsa anche in Bear Grylls quello stesso anno, abbiamo dovuto aspettare il 2023 per poterla rivedere in una fiction, anzi in due, visto che in questo stesso anno ha anche ha pubblicato lo scorso marzo Extrapolations su Apple TV+.

Da parte sua, Rufus Sewell, dal canto suo, non ha smesso di partecipare a produzioni televisive sin dal primo, Gone to Seed, nel 1992. Gli ultimi anni infatti sono stati molto impegnativi per lui, visto che in meno di un decennio ha avuto ruoli rilevanti in Victoria, The Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle, Agatha Christie:

The Pale Horse Mystery and Kaleidoscope, premiere Netflix gennaio 2023.

Fanno parte del cast anche David Gyasi (Carnival Row), Ali Ahn (Raising a Superhero), Rory Kinnear (Black Mirror, Our Flag Means Death) e Ato Essandoh (Away, Altered Carbon), nel quale vediamo anche diverse guest star come nel ruolo di Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T'Nia Miller e Miguel Sandoval.

Con Debora Cahn (The West Wing of the White House, Homeland) come creatrice e showrunner, The Diplomat è un dramma politico contemporaneo ad alto rischio che esplora il significato e le tensioni delle relazioni a lungo termine tra i paesi... e tra le persone. . La stessa Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell sono i produttori esecutivi.