Il maltempo non si arresta. Piogge e rovesci in questo inizio di maggio

AL NORD. Molte nuvole per tutta la giornata sulle regioni del Nord con precipitazioni diffuse su Triveneto e Romagna, localmente anche intense e a carattere di temporale. Generalmente piu' asciutto al Nord-Ovest. Ancora fenomeni in serata al Nord-Est, più intensi sulla Romagna.

AL CENTRO. Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni del Centro con piogge sparse su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Instabilita' in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sui settori interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilita' con precipitazioni sparse soprattutto su zone interne e settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE. Tempo instabile o perturbato per tutta la giornata sulle regioni del Sud, in particolare settori Peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse anche in serata e nottata soprattutto sui settori orientali. Migliora sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo, salvo una flessione su Nord-Est e Isole Maggiori.