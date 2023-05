Meloni: "La famiglia priorità assoluta dell'azione di governo"

Il presidente del Consiglio, nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità, sottolinea di aver messo i figli, i genitori, le mamme e i papà "in cima all'agenda politica": "Le donne non sono libere se devono scegliere tra famiglia e lavoro."

La famiglia è "fin dal primo giorno" la "priorità assoluta" dell'azione del governo. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità.

"Viviamo in un'epoca in cui parlare di natalità, di maternità, di famiglia è diventato sempre più difficile, a volte sembra quasi un atto rivoluzionario", ha osservato Meloni, "noi eravamo stati avvertiti del fatto che sarebbe arrivato un tempo nel quale avremmo dovuto batterci per dimostrare che le foglie sono verdi in estate o che due più due fa quattro. Oggi bisogna avere coraggio per rivendicare cose che sono fondamentali per la crescita della nostra societa'".

"L'Italia torni ad avere un futuro"

"Vogliamo che l'Italia torni ad avere un futuro, a sperare e a credere in un futuro migliore rispetto a questo presente incerto", ha proseguito, "abbiamo dedicato alla natalita' la titolazione di un ministero e abbiamo collegato il tema della natalita' con quello della famiglia e delle pari opportunita'. E' una scelta di sostanza", ha aggiunto la premier.

"Fin dal primo giorno di lavoro, il governo ha messo i figli, i genitori, le mamme e i papà in cima all'agenda politica. Abbiamo fatto della natalità, della famiglia una priorità assoluta della nostra azione", ha detto ancora il presidente del Consiglio, "al coraggio delle idee deve corrispondere il coraggio delle azioni. Noi oggi ci troviamo a governare la nazione in questo tempo complesso e quello che avevamo detto prima di arrivare al governo è quello che stiamo cercando di realizzare".

"Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il proprio desiderio di maternità, senza dover rinunciare alla realizzazione professionale, non è che non avranno pari opportunità, ma non avranno libertà", ha concluso Meloni, "se i giovani non hanno la possibilità di comprare una casa nella quale crescere i propri figli, se i salari saranno così bassi da frenare lo slancio di mettere in piedi una famiglia, se tutto questo non sarà affrontato con dedizione, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo che tutti qui dentro ci prefiggiamo".