Il maltempo non si arresta, ancora pioggia nel weekend

Secondo weekend di maggio all'insegna della instabilità, con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi soprattutto al Centro-Nord. Ma anche per l'inizio della prossima settimana si annuncia una fase perturbata, con un minimo di bassa pressione in approfondimento tra lunedì e martedì e maltempo diffuso. Sono le previsioni del Centro meteo italiano, secondo cui "non si vede al momento una fase stabile significativa almeno fino al termine della seconda decade di maggio".

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulla Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno le zone interne e il versante adriatico, ampie schiarite sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulla Sicilia con piogge sparse associate, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest; massime in calo al Nord-Ovest e sulle isole maggiori, in aumento sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse, più asciutto sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto su Liguria e Nord-Est. Quota neve in rialzo fin verso i 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. In serata ancora maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su isole maggiori e Calabria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge in estensione anche a Campania e Basilicata. In serata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni, tempo in progressivo miglioramento sulla Sicilia. Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in rialzo al centro-nord; invariate al meridione.

Previsioni meteo per Domenica:

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con piogge sparse su Emilia Romagna e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali su tutti i settori. In serata residue piogge sulle Alpi orientali, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino su tutte le regioni del Centro con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi sul Lazio. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. MIgliora dalla serata ma con molte nuvole in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Sud con piogge sparse su Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Tra pomeriggio e sera tempo più asciutto ma con molte nuvole in transito, deboli piogge su Campania, Molise e Sicilia. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud.