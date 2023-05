Amministrative, seggi aperti in 598 comuni. Si vota anche domani Written by Davide Sarsini

Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali. Sette dei capoluoghi chiamati al voto avevano sindaci di centrodestra, altri cinque di centrosinistra mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta della giunta di centrosinistra. AGI

Si vota in un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio (Trentino e Valle d'Aosta il 4 giugno, Sicilia e Sardegna l'11 e 12 giugno).

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in 598 comuni , di cui 13 capoluogo, con 4,5 milioni di elettori che dovranno scegliere il loro sindaco . Si può votare fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nelle settimane successive sarà il turno del Trentino e della Valle d'Aosta il 21 maggio, e di Sicilia e Sardegna il 28 e 29 maggio.

Sono 4,5 milioni gli elettori chiamati a scegliere un nuovo sindaco. 13 i capoluoghi di provincia coinvolti. Il ballottaggio è previsto per l'ultimo fine settimana di maggio. Nel Friuli Venezia Giulia si è già votato.

