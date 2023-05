Scoppia il caldo ma durerà poco

Le condizioni meteo risultano decisamente migliorate sull'Italia dove in larga parte splende il sole. I prossimi giorni vedranno un'evoluzione piuttosto simile in quanto il Mediterraneo si troverà ancora in un lacuna barica. L'alta pressione delle Azzorre resta infatti confinata in pieno oceano Atlantico e non riesce certo a garantire una duratura stabilità. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per i prossimi giorni acquazzoni e temporali pomeridiani diffusi da Nord a Sud, localmente anche intensi.

Per quanto riguarda le temperature avremo sicuramente un clima più caldo, con massime localmente sopra i +25 gradi, ma dato il periodo sicuramente senza eccessi.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi, nessuna variazione altrove.

Al centro: Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese piogge e temporali lungo la dorsale Appenninica. In serata fenomeni in esaurimento, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

Al sud e sulle isole: Al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo la presenza di nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sui rilievi, con locali sconfinamenti sulle coste Tirreniche; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani:

Al nord: Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sparsi, più asciutto sulla Liguria e settori adriatici.

Al centro: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, ampie e generali schiarite nella notte.

Al sud e sulle isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste del versante tirrenico. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite, maggiore nuvolosità sulle Isole Maggiori. Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori; massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e in aumento al Sud e sulla Sicilia.