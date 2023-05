Written by Redazione Esteri

Rate this item

Il presidente ha sottolineato le osservazioni dell'ex capo del Tatarstan e attuale capo del Consiglio di Stato della regione Mintimer Shaymiyev , insignito dell'Ordine di Sant'Andrea il Primo Chiamato, sulla "direzione che il Paese ha preso negli ultimi anni". "Siamo diventati molto più autosufficienti. Senza autosufficienza non può esserci sovranità, e l'autosufficienza si sta raggiungendo in tutti i settori: nell'arte, nella scienza, nell'industria e, naturalmente, nell'esercito", ha detto Putin.

"Sì, la Russia sta attraversando tempi difficili; le cose non sono mai state facili, ma, nonostante ciò, oggi stiamo assistendo a un momento di consolidamento comune", ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una cerimonia di premiazione, "con l'orgoglio nazionale che si acuisce, quando ci sforziamo a tutti i costi di rafforzare le fondamenta della nostra spiritualità, di creare le condizioni nell'economia, nella produzione e nell'istruzione dei nostri giovani per garantire il futuro incondizionato del nostro Paese", riporta la Tass.

"Nonostante ciò, oggi stiamo assistendo a un momento di consolidamento comune", ha detto il presidente russo durante una cerimonia di premiazione, "senza autosufficienza non può esserci sovranità."

More in this category: