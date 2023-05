Arriva (finalmente) l'anticiclone, weekend con sole e caldo

Weekend in arrivo che sarà caratterizzato a condizioni meteo per lo più stabiliin Italia grazie al progressivo rinforzo dell'anticiclone. Tanto sole ma anche qualche temporale pomeridiano soprattutto sui rilievi. Temperature in aumento ma con valori intorno alla media del periodo, massime che potrebbero localmente anche avvicinarsi ai +30 gradi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che indicano un incremento dell'instabilità pomeridiana per gli ultimi giorni di maggiocon acquazzoni e temporali sparsi in Italia. Estate meteorologica al via dal 1 giugno con sole e temporali anche per la Festa della Repubblica.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Al Sud e isole

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in aumento al Centro-Sud; massime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini con sconfinamenti al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piogge sulle regioni nord-occidentali e sui rilievi Alpini, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia con possibili piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Cilento, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna, per lo più soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite in arrivo. Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento altrove.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge sul Piemonte, più asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con precipitazioni sparse soprattutto su Alpi, Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. Graduale miglioramento dalla serata.

Al Centro

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo locali temporali sull'Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e isole

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sui settori interni Peninsulari e delle Isole Maggiori. Migliora ovunque dalla sera. Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione su tutta la Penisola.