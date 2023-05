Si torna alle urne per i ballottaggi in 7 capoluoghi

Written by Redazione Politica

Come spiega il Viminale, "la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto".

Come si vota

Domenica 28 e lunedì 29 maggio tornano al voto gli elettori dei comuni delle regioni a statuto ordinario i nteressati al ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio scorsi. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15: lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura delle urne .

Primo turno delle amministrative in diversi centri di Sicilia e Sardegna. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio. Attenzione rivolta in particolare alle sfide a Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi.

