Ballottaggi: affluenza in calo, alle 23 è del 37,51%. Oggi si vota dalle 7 alle 15

Primo turno delle amministrative in diversi centri di Sicilia e Sardegna. Attenzione rivolta in particolare alle sfide a Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi.

Affluenza alle urne in calo nelle elezioni per i ballottaggi che si stanno svolgendo, oggi e domani. in 7 capoluoghi e 34 comuni italiani. Secondo i dati forniti dal Viminale, alle ore 23, prendendo in considerazione tutte le 1595 sezioni, l'affluenza è stata del 37,51%. Al primo turno, alla stessa ora, era stata del 45,43%. Lunedì i seggi resteranno aperti dalle 7 all 15, poi lo spoglio.

Domenica 28 e lunedì 29 maggio tornano al voto gli elettori dei comuni delle regioni a statuto ordinario interessati al ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio scorsi. I seggi sono aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15: lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura delle urne.

Dove si vota

I comuni interessati al ballottaggio sono 41, di cui sette capoluoghi (Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi) e solo uno con meno di 15mila abitanti (Bema): gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.340.688.

Oltre che nei capoluoghi indicati, urne aperte a Pianezza (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Cologno Monzese, Gorgonzola e Arese (Milano), Nova Milanese (Monza e della Brianza), Bema (Sondrio), Adria (Rovigo), Vedelago (Treviso), Sona (Verona), Sestri Levante (Genova), Ventimiglia (Imperia), Campi Bisenzio (Firenze), Pietrasanta (Lucca), Pescia (Pistoia), Umbertide (Perugia), Porto Sant'Elpidio (Fermo), Velletri e Rocca di Papa (Roma), Anagni (Frosinone), Aprilia (Latina), Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola (Napoli), San Felice a Cancello (Caserta), Scafati e Campagna (Salerno), Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci e Valenzano (Bari), Bisceglie (Barletta Andria Trani) e Carovigno (Brindisi).

Come si vota

Come spiega il Viminale, "la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto".

Sardegna e Sicilia

Nelle stesse date del 28 e 29 maggio si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative nei comuni della Regione autonoma della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio domenica 11 e 12 giugno. I comuni con oltre 15 mila residenti sono solo due, Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna). Due quelli che fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, Decimomannu e Assemini.