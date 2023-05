L'allarme di Borrell: "Non possiamo permetterci un'altra guerra" in Kosovo

Preoccupano le tensioni in Kosovo, dove gli scontri nel Nord rischiano di trasformarsi in una pericolosa miccia in una delle aree più infiammabili dell'Europa e del mondo.

Nel rassicurare sulle condizioni dei 14 militari italiani feriti ieri, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la sua grande preoccupazione avvertendo, come anche il capo della diplomazia europea Josep Borrell del rischio di un'escalation: "non possiamo permetterci un'altra guerra", ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue, mentre la Nato ha deciso di aumentareil contingente della missione in Kosovo, la Kfor.

"Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo in questa parte dei Balcani dove purtroppo la tensione sta salendo. Ho parlato sia con Aleksandar Vucic presidente della Serbia, sia con Albin Kurti primo ministro kosovaro, invitando entrambi alla calma", ha detto Tajani.

Poi, ha aggiunto, c'è stata "una riunione di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, che sono i Paesi che lavorano per la stabilita' della regione: insistiamo tutti con Vucic perché si possa arrivare a una pacificazione". AGI

In particolare, secondo Tajani "forse bisogna far si che anche l'insediamento dei sindaci di etnia albanese nel Kosovo del nord possa essere rinviato per cercare di calmare le acque". Il ferimento dei militari delle forze Nato in Kosovo (oltre ai 14 alpini italiani anche una ventina di ungheresi) ha intanto portato l'Alleanza a decidere di dispiegare un contingente delle Forze di riserva operative per i Balcani occidentali.

Inoltre, "a un ulteriore battaglione di forze di riserva è stato ordinato di ridurre i propri tempi di preparazione al dispiegamento da quattordici a sette giorni, per essere pronto a rafforzare le forze Nato in Kosovo, se necessario", ha stabilito il comando della Forza alleata congiunta di Napoli, che ha spiegato la decisione come "una misura prudente per garantire che la Kosovo Force abbia le capacità di cui ha bisogno per mantenere la sicurezza in conformita' con il nostro mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha dichiarato l'ammiraglio Stuart Munsch.

"C'è stata fin troppa violenza, non possiamo permetterci un altro conflitto" - Josep Borrell

"L'Ue si aspetta che Kosovo e Serbia agiscano con responsabilità - ha spiegato Borrell - e si impegnino nel dialogo facilitato dall'Unione per trovare soluzioni sostenibili alla situazione nel nord del Paese, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e preparare la strada per l'attuazione del nuovo accordo sulla normalizzazione. Abbiamo già molto violenza oggi in Europa. Non possiamo permetterci un altro conflitto. Spero che la mia voce venga ascoltata e che le persone si comportino in base alle nostre richieste".

Anche Borrell ha sentito i leader del Kosovo e della Serbia, chiedendo a entrambi "di adottare con urgenza misure per ridurre le tensioni immediatamente e senza condizioni. Ogni ulteriore azione unilaterale dev'essere evitata e la calma va ripristinata".

In particolare, e come primo passo, il capo della diplomazia europea ha chiesto "che le autorità kosovare sospendano le operazioni di polizia concentrate sugli edifici municipali nel Nord del Kosovo e che i manifestanti violenti si fermino".

Secondo la Russia, storicamente alleata della Serbia, il contingente Nato è un fattore che spinge l'escalation nei Balcani; ma anche Pechino ha espresso la propria solidarietà a Belgrado esortando a Nato a "rispettare sovranità e integrità territoriali dei Paesi interessati a fare cose che favoriscano la pace regionale".