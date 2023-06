Meteo instabile sull'Italia, ancora acquazzoni e temporali

Le temperature si manterranno in linea con le medie del periodo. Fino a metà mese non sono previste ondate di caldo.

Nei prossimi giorni ancora condizioni meteo instabili sull'Italia con acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un parziale rinforzo dell'anticiclone per il prossimo weekend con instabilità in attenuazione. Temperature che seguiteranno a mantenersi in linea con le medie del periodo e nessuna ondata di caldo prevista al momento almeno fino a metà mese.

Ecco le previsioni meteo per oggi:

Al Nord

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con piogge su Romagna e Triveneto, sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia su Alpi e Prealpi, fin verso le ore notturne.

Al Centro

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli coperti con deboli piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio temporali tra Molise, Puglia, Campania e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori, tempo in progressivo miglioramento nella notte. Temperature minime in lieve calo; massime in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest, asciutto altrove con schiarite nella notte.

Al Centro

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico, soleggiato sui settori tirrenici. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l'Appennino con sconfinamenti verso le pianure, locali piogge anche nelle zone interne delle Isole. In serata residui fenomeni sui settori interni peninsulari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione al Nord-Ovest.