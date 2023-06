Piogge sparse ma anche più caldo. Le previsioni fino a venerdì

Si va verso una nuova fase di instabilità in questa parte dell'estate. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica nei prossimi giorni vedrà ancora un campo di alta pressione stazionaria alle latitudini più settentrionali, fin verso la Scandinavia.

Un piccolo promontorio anticiclonico tenterà una rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale ma correnti fresche in quota saranno sempre presenti portando acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Diversi modelli mostrano infatti l'arrivo di una saccatura depressionaria da ovest e una goccia fredda dall'Europa orientale. Tutto questo non farà che rinnovare condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi in un contesto termico comunque abbastanza fresco.

AL NORD - Al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora piogge sparse e in movimento verso la Pianura Padana.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali in Appennino e con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in generale aumento. Locali piogge nella notte sui settori tirrenici.