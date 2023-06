Maturità, la seconda prova. Seneca al classico

Gli studenti tornano in classe per il secondo giorno d'esame. Mini guida alla maturità Le tracce della prima prova.

Secondo giorno di Maturità per 536.008 studenti, 521.015 candidati interni e 14.993 esterni.

La prova di oggi, a differenza del tema di italiano, è diversa in base all'indirizzo di studi: Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici, progettazione di impianti e costruzioni per l'indirizzo Geometra; disegno e organizzazione industriale per gli indirizzi di meccanica; tecniche di navigazione e costruzione di un mezzo per gli istituti di trasporti e logistica.

Gli studenti dei licei artistici avranno tre giorni di tempo per finire l'elaborato e potranno lavorarci per 6 ore al giorno (consegna lunedì 26 giugno); gli studenti del liceo musicale e coreutico, che potranno concludere il progetto in due giorni. Per gli studenti, il fischio d'inizio anche oggi alle 8.30.

Seneca per la versione di latino

'Chi è saggio non segue il volo' è la versione di latino di Seneca che i maturandi nei licei classici dovranno tradurre.

Il senso del testo esprime il concetto che il favore della folla non porta felicità ma rovina; Seneca mosse all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare la virtù in mezzo a facili allettamenti e falsi valori

Agli studenti viene chiesto di tradurre il testo di Seneca, di comprenderlo e interpretarlo, di fare un'analisi linguistica e stilistica e infine di concludere con un approfondimento e delle riflessioni personali.