Metsola incontra Meloni: "Presto la terza rata del Pnrr"

Written by Redazione Politica

Rate this item

La premier Meloni, secondo quanto si apprende, ha espresso inoltre al presidente del Parlamento europeo la necessità di un approccio ambizioso, orientato alla crescita economica e al sostegno europeo alle imprese e alla piena flessibilità dei fondi europei, in particolare quelli di Coesione e relativi al Pnrr.

"Nessuno deve morire in mare"

"Nessuno deve morire in mare"

"Nessuno deve morire in mare"

In tema di migrazione, Meloni e Metsola hanno discusso della priorità della difesa dei confini e, in tale ottica, della dimensione esterna, a partire dall'intesa dell'Ue con la Tunisia che, grazie all'impulso della premier Meloni di concerto con il presidente della Commissione Ue von der Leyen e il primo ministro olandese Rutte, si sta perseguendo attraverso soluzioni concrete e la cooperazione con i Paesi di origine e transito.

Riguardo all'Ucraina, le due leader hanno riaffermato il fermo e incondizionato sostegno a Kiev in tutte le dimensioni. Un segnale chiaro di unità europea a sostegno del Paese, sostegno che ha la Nato quale componente chiave.

L'incontro si inserisce nel contesto di contatti stretti e continui tra le due presidenti e, secondo quanto si apprende, è stata l'occasione per uno scambio di vedute sui temi al centro del prossimo Consiglio Europeo , tra cui la migrazione e l'Ucraina, e sulle prospettive europee ad un anno dalle elezioni del Parlamento Ue.

L'incontro e' durato circa un'ora. Prima di lasciare la sede del governo in auto, Metsola ha salutato con un abbraccio il ministro degli Esteri, Antonio Tajani .

Un accordo sul versamento all'Italia della terza rata del Pnrr è previsto "in questi giorni o settimane, quando tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti". Ad annunciarlo ai microfoni del Tg1 è la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola , che oggi è stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni .

More in this category: