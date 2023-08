Il grande caldo accompagnerà il primo grande esodo

Sono 12 milioni gli italiani che si rimetteranno in viaggio per rientrare dalle vacanze. Bollino rosso in 8 città per le temperature che sfioreranno i 40 gradi.

Il terzo weekend di agosto coincide con il primo grande controesodo estivo e con ritorno del grande caldo sull'Italia: per i 12 milioni di italiani che si metteranno in viaggio ci sarà da fare i conti con il bollino rosso per il traffico ma anche per le ondate di calore con temperature che localmente sfioreranno i 40 gradi.

Il livello più alto di allerta per le alte temperature riguarda le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma sia per la giornata di domani che per domenica. Il traffico sarà in aumento già da domani mattina (bollino rosso per le partenze verso le mete balneari) che andrà intensificandosi fino ai picchi di domenica sera per il rientro nella grandi città.

Le autostrade più trafficate saranno le direttrici di collegamento, la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Per agevolare la circolazione, Autostrade per l'Italia ha spiegato di aver "rimosso i cantieri più impattanti e di aver rafforzato i presidi e i servizi di assistenza all'utenza lungo i tratti più trafficati e nelle aree di servizio con oltre mille unità".

Inoltre stop ai mezzi pesanti nelle fasce orarie con più spostamenti. I veicoli superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8 alle ore 16 nella giornata di sabato e dalle 7 alle 22 domenica. Anas, che assicura un monitoraggio costante con i 2.200 addetti in turnazione, ha messo in guardia su possibili incolonnamenti sull'Autostrada del Mediterraneo, A2, verso Nord, la statale 16 dalla Puglia direzione Veneto, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande raccordo anulare di Roma, specialmente durante la serata di domenica. AGI