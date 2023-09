Piogge, temporali e calo delle temperature nel weekend

Instabilità in trasferimento verso le regioni meridionali. La colonnina di mercurio si abbasserà in tutta la penisola per poi risalire a fine mese.

Passaggio perturbato questo weekend con piogge e temporaliche interesseranno prima il Nord e poi le regioni del Centro-Sud. Oggi instabilità in trasferimento verso le regioni meridionali ma con calo delle temperature che interesserà tutta la Penisola.

Domani ancora possibilità di fenomeni sulle regioni del versante Adriatico e su quelle del Sud, clima fresco e ventoso ovunque. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano per l'ultima settimana di settembre una rimonta dell'alta pressione sul vecchio continente.

Almeno nei primi giorni della prossima settimana però, una goccia fredda in quota tra Italia e Grecia manterrà attive condizioni di instabilità sulle regioni meridionali. Finale di settembre che dovrebbe vedere comunque ancora temperature al di sopra delle medie del periodo su gran parte della Penisola.

Previsioni meteo per oggi

Nord

Al mattino piogge sparse tra Lombardia, Trentino e Triveneto; più isolate su Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite sui settori nord-occidentali, ancora precipitazioni su Romagna, Trentino e Triveneto.

Centro

Al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Toscana con locali schiarite. Al pomeriggio isolati piovaschi su tutti i settori, fatta eccezione per l'Umbria. In serata tempo in miglioramento, salvo isolati fenomeni sui settori adriatici.

Sud e isole

Al mattino piogge e temporali tra Campania, Molise, Basilicata e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione anche su Puglia e Calabria, tempo invariato altrove. In serata maltempo che si sposta sui settori Ionici, migliora sulle altre regioni. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani

Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni di Nord-Est con isolate piogge sulla Romagna, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Centro

Tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni adriatiche del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo piu' asciutto ovunque con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

Sud e isole

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud salvo locali piogge sulla Campania. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Tra la sera e lanotte locali piogge su Molise e Sicilia settentrionale. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Sud e in lieve aumento al Nord. AGI