Il meteo migliora nel weekend ma con novembre sono in arrivo freddo e piogge

La situazione sinottica con l'arrivo dell'ultimo weekend di ottobre vedrà un piccolo promontorio anticiclonico espandersi verso il Mediterraneo centrale: ultime piogge nella giornata di sabato e poi il tempo sarà più asciutto e vedrà un rialzo termico da domenica.

Attenzione però perchè entro l'inizio della prossima settimana nuovi passaggi perturbati dovrebbero interessare il Mediterraneo. Maltempo possibile anche nel giorno di Halloween con piogge e temporali intensi soprattutto al Centro-Nord.

Pausa asciutta in vista della festa di Ognissanti anche se l'alternanza veloce tra una fase perturbata e una fase asciutta potrebbe modificare un po' le tempistiche previste. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche per i primi giorni di novembre condizioni di tempo prettamente autunnale con piogge a più riprese e clima via via più freddo.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con acquazzoni e temporali su Liguria di Levante e Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 2000 metri, maggiori schiarite sui settori occidentali. Al pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata non sono attese variazioni. Nebbie e foschie nella notte sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con cieli nuvolosi e piogge sparse. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto e graduali schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sui settori tirrenici e Sardegna meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Campania, Basilicata e Calabria, invariato sulle altre regioni. In serata tempo in miglioramento con assenza di fenomeni e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino locali piogge sul Friuli, asciutto altrove con sole prevalente e locali banche di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa, locali precipitazioni solo sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata locali piogge sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito specie tra Calabria e Sicilia ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni settentrionali ma con locali piogge solo sulla Liguria. Tra pomeriggio e sera precipitazioni in estensione anche a Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Maltempo nella notte con temporali sulla Liguria.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto con nuvolosità e schiarite su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti via via più compatti tra la sera e la notte con precipitazioni in arrivo a partire dalle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori Peninsulari, nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature minime in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud, massime in calo sulle regioni settentrionali e in rialzo altrove. AGI