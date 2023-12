Tempo stabile in Italia, cielo sereno e poco nuvoloso nel prossimo weekend

Condizioni meteo stabili in Italia nel prossimo weekend quando un campo di alta pressione tenderà nuovamente ad espandersi tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo centrale. La vigilia di Natale vedrà però un progressivo aumento della nuvolosità soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Clima comunque mite soprattutto in quota con temperature sopra media anche di 6-8 gradi.

Poche variazioni sotto il profilo meteo anche per Natale e per Santo Stefano quando avremo solo un lieve calo delle temperature ma sempre con tempo per lo più stabile da Nord a Sud. Sono questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la fine dell'anno confermano però un flusso perturbato nuovamente più ondulato. Non si esclude una fase di maltempo proprio per il Capodanno con clima comunque non particolarmente freddo a causa dell'arrivo di perturbazioni dall'Atlantico.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana orientale, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sui settori orientali.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento sul versante tirrenico. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse tra Umbria e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molti addensamenti lungo i settori tirrenici e le Isole Maggiori con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni sui settori adriatici e ionici ed addensamenti da nuvolosita' bassa altrove. Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito e locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio ancora tempo stabile con molti addensamenti al Nord-Est; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie, o nubi basse tra Romagna, pianure venete e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, addensamenti bassi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nubi basse sulle regioni tirreniche, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità bassa diffusa sul versante tirrenico e sereno sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti bassi sulla Sardegna e lungo i settori tirrenici con pioviggini tra Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e nubi basse sui settori tirrenici e la Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA

AL NORD

Tempo stabile sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Possibilità di nuvolosità bassa e banchi di nebbia soprattutto su Pianura Padana orientale e Romagna. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

AL CENTRO

Condizioni di tempo stabile al Centro per tutta la giornata quando avremo nuvolosità anche bassa e compatta sui settori del versante tirrenico e ampie schiarite lungo l'Adriatico. Nessuna variazione in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola. AGI