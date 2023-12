Zaia dichiara guerra al granchio blu: "O muore lui o muoiono i nostri pescatori" Written by Riccardo Bastianello

"L'appello che faccio io, e ho chiesto al Governo lo stato di calamita , è che la vera necessità è pensare di pagare i pescatori per pescare questi granchi e poi gettarli al macero mi spiace per gli animalisti ma o muore il granchio o muoiono tutte queste famiglie", ha concluso Zaia. AGI

"Il granchio blu è una tragedia, ho incontrato i pescatori anche due giorni fa e ho visto buste paga da 25 euro, persone passare da 800 quintali di vongole pescate a 8, da 20mila quintali di cozze a zero. E ci sono 1500 famiglie che non sanno di cosa vivere". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Il presidente del Veneto: "Mi spiace per gli animalisti ma per noi è una tragedia. Ho chiesto al Governo lo stato di calamità".

