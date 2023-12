Ad aprire le marcature è stato un sinistro di Guendouzi in mischia in area al nono minuto.

LaLazio riparte a Empolicon un successo per 2-0: al Castellani ibiancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature è stato un sinistro di Guendouzi in mischia in area al nono minuto. Al 67mo contropiede di Zaccagni, servito da Guendouzi, che si fa respingere per due volte il tiro da Caprile e al terzo tentativo mette dentro. Agi