Capodanno con possibile maltempo, poi migliora

Un capodanno con possibile maltempo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, tra Natale e Santo Stefano abbiamo avuto condizioni meteo stabili grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che si estende tra l'Atlantico, l'Europa occidentale e il Mediterraneo. Tuttavia non avremo cieli soleggiati in tutta in Italia: possibili nebbie e foschie si concentreranno soprattutto nella Pianura Padana, mentre sulle coste di Liguria e alto Adriatico non mancheranno le nubi basse.

Maggiori spazi di sereno al centro-sud, specie su zone interne e versanti Adriatici. Nella giornata di Santo Stefano, il panorama meteorologico non subirà variazioni significative: l'Italia resterà sotto l'influenza di un'alta pressione con temperature superiori alla media di 4-5 gradi, con una lieve diminuzione nel Nord. Il resto della settimana si prevede stabile, con temperature sopra la media, raggiungendo anche valori di 6-8 gradi sopra la norma al Sud.

Ma l'ultimo weekend del 2023, secondo le previsioni del Cmi, sarà dominato ancora dall'incertezza: una possibile depressione potrebbe interessare l'Europa e il Mediterraneo centrale. Questo potrebbe portare a precipitazioni, temporali e neve in montagna, grazie al calo delle temperature, durante sabato e domenica".

Le previsioni per l'inizio di gennaio sono ancora incerte: si prevede un afflusso di aria più fredda verso l'Italia in occasione del Capodanno 2024. Le condizioni meteo sembrano migliorare al Centro-Nord, mentre al Sud il maltempo potrebbe persistere. Successivamente, l'alta pressione potrebbe spostarsi nuovamente verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, garantendo tempo asciutto e temperature superiori alla media.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con molti addensamenti anche bassi e compatti su Liguria e Pianura Padana, maggiori schiarite su rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, possibili pioviggini sulla Liguria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molti addensamenti sul versante tirrenico e sole prevalente altrove.

Al pomeriggio non sono previste variazioni con nubi sparse alternate a schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi sparse su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite ma con tempo asciutto su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Per domani, si prevede:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli nuvolosi si tutte le regioni. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi orientali con neve oltre i 1500-1700. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve a quote medie sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Centro: Al mattino nubi compatte su tutte le regioni con possibili deboli precipitazioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1700-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge lungo i settori tirrenici e la Sicilia settentrionale. In serata non sono attese variazioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi. AGI