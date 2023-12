Pioggia e neve per l’Ultimo dell’Anno

L'alta pressione ancora domina distesa tra Atlantico e Mediterraneo ma inizia comunque a mostrare segni di cedimento. Con l'arrivo del weekend avremo infatti ancora molte nuvole in transito e deboli piogge soprattutto su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Peggioramento meteo in arrivo invece domenica con precipitazioni soprattutto al Nord e su parte del Centro, specie settori tirrenici.

Neve in calo sulle Alpi fino a 900-1000 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci indicano comunque un inizio di gennaio piuttosto mite. Avremo infatti un flusso di correnti occidentali all'inizio della prossima settimana il quale porterà molte nuvole anche piogge sparse, ma senza freddo. Temperature sopra la media da nord a sud anche di 6-8 gradi.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse e locali piogge sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi e isolati piovaschi sulla Liguria.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti nuvolosi, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori aperture sulle regioni adriatiche. In serata e in nottata nuvolosita' in ulteriore aumento sui settori tirrenici con possibili piovaschi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità irregolare in transito e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ancora molte nubi con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie e massime in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Molte nuvole per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali, anche basse e compatte, ma senza fenomeni di rilievo associati. Deboli piogge solo sulla Liguria. Poche variazioni in serata e nottata ma con pioviggini possibili anche sull'Emilia Romagna.

AL CENTRO

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro ma con molte nuvole in transito. Locali piogge solo sulla Toscana. Poche variazioni in serata e nottata con deboli piogge possibili su Toscana e Lazio, variabilita' asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile al mattino al Sud ma con molte nuvole in transito. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime senza variazioni e massime in lieve calo.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD

Cieli nuvolosi al mattino su tutti i settori ma con deboli piogge solo su Liguria, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con precipitazioni diffuse, a tratti anche intense. Neve in calo fino a 900-1000 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Molte nuvole in transito al mattino al Centro ma con deboli piogge solo sulla Toscana. Tra pomeriggio e sera fenomeni sparsi sulle regioni del versante tirrenico, generalmente di debole intensità. Variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata con deboli piogge solo sulla Campania. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud. AGI