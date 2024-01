Nuovo liceo del Made in Italy al via nel 2024. Ecco cosa si studierà

Written by Redazione Cultura

33 di religione cattolica o attività alternative per un totale di 891 ore di lezioni.

Il nuovo liceo del Made in Italy avrà la finalità di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse a tutto ciò che viene “fatto in Italia”.

Nel 2024 parte il nuovo Liceo del Made in Italy. Come funzione e di cosa si tratta?

