Weekend di Carnevale col maltempo, in arrivo temporali

Il weekend di Carnevale porterà sull'Italia piogge e temporali soprattutto sui versanti occidentali della penisola. Una vasta perturbazione atlantica si sta infatti muovendo sull'Europa occidentale puntando verso il Mediterraneo. Piogge e acquazzoni arriveranno a partire dalle regioni settentrionali con neve sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri, localmente anche abbondante. Nel fine settimana il vortice depressionario attivo sull'Italia con un minimo di pressione al suolo sul Tirreno che dispenserà piogge e temporali anche intensi soprattutto sui versanti occidentali della Penisola. Neve a quote medie sulle Alpi e solo oltre i 1700-1800 metri in Appennino, in calo poi entro l'inizio della prossima settimana. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano poi una rimonta dell'alta pressione a seguire la quale punterà ancora una volta Penisola Iberica ed Europa occidentale. Italia che potrebbe trovarsi ai margini con temperature per lo più vicine alle medie ma precipitazioni abbastanza scarse.

Le previsioni meteo per sabato 10 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto in tutta Italia con timide e temporanee schiarite all’estremo Sud. Nel corso della giornata piogge al Centro-Nord, Campania e Isole , più insistenti e localmente intense al Nord, settori tirrenici della penisola e nell’ovest della Sardegna dove saranno possibili de i temporali . Alla sera parziale estensione dei fenomeni anche al resto del Sud. Neve sulle Alpi sempre ad alta quota, oltre i 1400-1600 metri .

Temperature in calo su Sardegna, Sicilia e sulle regioni tirreniche. Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca , in rotazione da ovest sulla Sardegna verso sera. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 11 febbraio

Tempo in miglioramento all’estremo Nord-Ovest , con rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Qualche schiarita anche sul medio Adriatico. Ancora molte nuvole nel resto del Paese, con piogge sparse anche a carattere di rovescio sul lato tirrenico, al Sud e sulle Isole ; saranno possibili anche dei temporali nell’area del basso Tirreno , sulla Puglia meridionale e in Sicilia.

Temperature sempre oltre la media, solo in leggero calo al Sud e sulle Isole. Ventoso per venti occidentali su Tirreno e Isole, meridionali fra Ionio e basso Adriatico. Mari fino a molto mossi o agitati.