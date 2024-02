Tornano bel tempo e temperature miti fino al weekend

Un promontorio anticiclonico si espanderà dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo asciutte su tutta l'Italia nei prossimi giorni e almeno fino al weekend. Intanto, però, la saccatura depressionaria che si allontana tra Balcani e Mediterraneo orientale sta portando le ultime note di instabilità in Italia, con piogge e acquazzoni sparsi che interesseranno ancora regioni del medio Adriatico e il Sud con possibilità di neve lungo l'Appennino oltre i 1300-1400 metri.

Con l'arrivo dell'anticiclone si assisterà a un aumento delle temperature con valori sopra media anche di 6-8 gradi almeno fino al weekend. Attenzione al ritorno di nebbie e nubi basse in particolar modo su coste e pianure del Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che non mostrano particolari variazioni fino al terzo weekend di febbraio, per il ritorno di qualche pioggia occorrerà attendere l'ultima decade del mese con la stagione invernale che ormai si avvia alla conclusione.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino cieli in prevalenza sereni sulle regioni di nord-ovest, coperto altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità attesa nella notte.

AL CENTRO Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con nevicate sull'Appennino centrale dai 1400 metri, rovesci possibili in Abruzzo. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento, con ampie schiarite dai settori settentrionali; residui fenomeni ancora in Abruzzo. In serata tempo del tutto asciutto con assenza prevalente di nuvolosità su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse; neve in Molise dai 1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio cieli coperti sulle regioni peninsulari e neve in Appennino dai 1300-1400 metri, poco o irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. In serata residue precipitazioni tra Calabria e Sicilia con neve dai 1600 metri, migliora nella notte. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in rialzo, specie al nord Italia.

Con l'arrivo dell'anticiclone si assisterà a un aumento delle temperature con valori sopra media anche di 6-8 gradi almeno fino al weekend. Attenzione al ritorno di nebbie e nubi basse in particolar modo su coste e pianure del Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che non mostrano particolari variazioni fino al terzo weekend di febbraio, per il ritorno di qualche pioggia occorrerà attendere l'ultima decade del mese con la stagione invernale che ormai si avvia alla conclusione.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo nebbie, foschie e nubi basse sulla Pianura Padana e coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse ancora su coste e pianure.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sole prevalente ovunque. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e qualche nube tra Molise, Campania e Puglia settentrionale. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Ovest e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. AGI