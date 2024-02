Bachelet, 'la tendenza dittatoriale in Venezuela va fermata'

L'ex presidente del Cile ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto "maggiori sforzi da parte dei governi, delle forze politiche e della comunità regionale per garantire che la tendenza dittatoriale e antistorica non si consolidi" in Venezuela.

L'appello è contenuto in una dichiarazione congiunta firmata anche da 18 ex ministri degli Esteri latinoamericani, diversi ex ministri, ambasciatori e accademici che compongono un totale di 65 personalità di spicco.

Nella lettera, viene condannata anche l'espulsione da Caracas dei funzionari dell'ufficio di consulenza tecnica dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'arresto dell'attivista e presidente della ong 'Control Ciudadano', Rocio San Miguel.

I due episodi "configurano una prospettiva cupa per il futuro della democrazia venezuelana", si legge nel documento.

«Per il resto dell’America Latina, ciò che accade in Venezuela non è estraneo, soprattutto se si confronta con le Nazioni Unite e con la piena validità dei diritti umani. Siamo arrivati ​​all'anno in cui si avvicinano le elezioni presidenziali, ma la tendenza assunta dal governo del Venezuela contro gli oppositori e i critici della sua politica prevede il riconoscimento zero dei risultati di quella consultazione elettorale", si legge nel manifesto. I politici, i diplomatici e gli accademici che compongono il Tavolo di riflessione latinoamericano – un meccanismo senza struttura permanente che a volte si esprime su questioni chiave nella regione – ritengono che “il governo del presidente (Nicolás) Maduro abbia violato gli impegni concordati alle Barbados tra il partito al potere e l’opposizione”, in riferimento all’accordo senza precedenti firmato nel paese caraibico a metà ottobre dello scorso anno che in teoria consentirebbe libere elezioni nel 2024.