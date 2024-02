Ferragni toglie Fedez dalla foto profilo. Fedez da solo alla sfilata di Versace. Aria di crisi?

Hanno fatto della loro vita di coppia, di fidanzati, di sposati, di mamma e papà, di imprenditori alle prese con due bambini e viaggi in località da sogno, un racconto aggiornato minuto per minuto, sempre telefono alla mano, un aggiornamento social costante. In queste ore si rincorrono le voci sempre più insistenti di una rottura, arrivata dopo settimane di crisi, complici anche le inchieste che coinvolgono Chiara Ferragni, che certamente non hanno aiutato a rasserenare gli animi in quel di Citylife. Dove pare Fedez non viva già più, volato a Miami con la sua assistente. A non esserci più sarebbe anche la fede al dito dell'imprenditrice digitale che si è fatta da sé, da giovanissima blogger di The blonde salad, quando nessuno parlava ancora di influencer, a oggi, epoca non più di starlette tv ma di content creator e opinionisti del web dalla reputazione non sempre specchiata e dai guadagni non sempre trasparenti, specie quando si tratta di beneficenza e advertisment sui social. Voci, dicevamo, post sui social che raccontano una crisi presunta, ma già molto descritta. Le notizie certe e ufficiali, al momento sono davvero poche. Ma riavvolgiamo il nastro fino al capolinea.

IL CURSUS HONORUM DI CHIARA

Chiara Ferragni, 36 anni già compiuti, è considerata una delle influencer di moda più in vista e quotate. Cremonese, poi laureata alla Bocconi, è amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand, che producono abbigliamento, scarpe, gioielli. Nel 2009 crea insieme all'allora fidanzato Riccardo Pozzoli il blog The Blonde Salad. Pochi anni dopo, ancora molto giovane, diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. Passa il tempo e si accumulano collaborazioni e brand di cui diventa testimonial, da Pantene ad Amazon (che poi distribuirà due stagioni della serie The Ferragnez). Finché nel 2017 Forbes la 'elegge' influencer di moda più importante del mondo. Tanto che nel 2021 Diego Della Valle annuncia l'ingresso di Ferragni nel Consiglio di Amministrazione di Tod's ed è attualmente parte del Fashion Trust di Camera nazionale della moda italiana. Durante la pandemia da Covid-19 si fa notare, col marito Fedez, per avere lanciato una raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele: con i soldi raccolti è stata realizzata una terapia intensiva da 14 posti letto.

IL MATRIMONIO E PRESTO I DUE FIGLI

Otto anni. Tanto è durata la storia d'amore tra Ferragni e il rapper milanese Federico Lucia. Il primo incontro tra i due è datato 2015. Allora lei viveva a Los Angeles con il compagno Riccardo Pozzoli - col quale hai poi fondato TBS - mentre Fedez era fidanzato con la blogger torinese Giulia Valentina. Un incontro grazie ad amici comuni, il colpo di fulmine da parte di lui che arriva persino a citarla nella canzone "Vorrei ma non posto", poi un'estate passata senza contatti fino al passo in avanti. È Fedez a gettare il cuore oltre l'ostacolo: "Ferragni, mi devi una cena". Cena galeotta in un hotel di Los Angeles. È il 2016 quando i due, in occasione della Fashion week di Parigi, ufficializzano la loro relazione. Da quel momento niente più riserbo: una storia d'amore affidata ai social, per raccontarsi come pare a loro, ha sempre spiegato Fedez, mai troppo incline ad avere un rapporto aperto con la stampa. Anche la proposta di matrimonio, classicamente da lui a lei, è stata a favor di telecamera: niente di meno che il palco di un concerto, il rapper che si inginocchia e apre l'iconica scatoletta, lei che si porta le mani al viso. Sì. Arriva il 2018, una tre giorni di festa per le nozze che si celebrano a Noto, in Sicilia, nel 2018. Dalla loro unione nascono due bimbi. Leone Lucia, il 19 marzo 2018, ("Il nostro Leone") e Vittoria, il 23 marzo ("La nostra Vittoria"). Lo storytelling di famiglia travolge la rete.

DA SANREMO ALLA CRISI

I due contano anche un certo attivismo televisivo. Lui è stato giudice di X Factor per più di una edizione. Per quanto riguarda lei, si può forse definire l'apice della sua notorietà, che conquista così anche il pubblico del piccolo schermo, la partecipazione al festival di Sanremo 2023 in veste di co-conduttrice con Amadeus per la prima e l'ultima serata. Un Sanremo in cui Ferragni e la coppia non hanno mancato di farsi notare, forse più del voluto. Indimenticabile la mantella di lei - Pensati libera - 'mematissima' sui social dopo il pandoro-gate, ma anche l'abito 'finto nudo' scelto, aveva spiegato, per mettere a tacere giudizi e pregiudizi sui corpi. Ancor più indimenticabile il bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical, in gara al festival. Si mormora che proprio lì abbia iniziato a germogliare una crisi mai rientrata. Nel mezzo c'è stata anche la malattia di Fedez, che la coppia ha attraversato rimanendo unita: "Ringrazio mia moglie che mi è sempre stata vicino", diceva il rapper il giorno delle sue dimissioni, lo scorso ottobre. E così, mese dopo mese, post dopo post, polemica dopo polemica, si arriva a quello che oggi Dagospia svela come un "game over". "Da Sanremo dell'anno scorso - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo". AGI

Fedez da solo alla sfilata di Versace

Grande assente, Chiara Ferragni. Il rapper è stato fotografato in front row, col cellulare in mano e l'espressione molto tesa. Nessuna dichiarazione se non la conferma di stima per Donatella Versace: «Mi è sempre stata vicina». Sono i giorni più difficili per i Ferragnez

Non è tempo per noi. Al terzo giorno di sfilate, Fedezarriva da solo. Tiene lo sguardo basso, spesso rivolto al cellulare con cui continua a messaggiare. Nell'altro mano, la sigaretta elettronica. Intorno la sicurezza, e decine di fotografi, curiosi. In passerella, intanto, vanno in scena le creazioni di Donatella Versace. A chi gli chiede una battuta, il rapper risponde con un deciso: «No comment, non parlo». E poi, ancora: «Quello che dovevo dire, l'ho detto oggi pomeriggio». Il motivo della sua presenza allo show, Fedez l'aveva infatti motivato così: «Ci sarò perché Donatella Versace è una mia grande amica. Mi è sempre stata molto vicino». In passato, però, agli inviti di Versace hanno sempre risposto in due: Fedez certo, ma soprattutto sua moglie, Chiara Ferragni.

Quest'anno l'imprenditrice digitale è la grande assente della Fashion Week. Ha un'inchiesta giudiziaria in corso, partita dal caso Pandoro, e la sua vita privata è al momento al centro dell'attenzione. Chiara segue da casa, limitandosi a condividere qualche storia via Instagram. Un primo piano, un estratto di un libro o una canzone. Al dito, non indossa più la fede, e nemmeno l'anello di fidanzamento. Secondo le ultime indiscrezioni, come raccontiamo qui, il rapper avrebbe lasciato l'attico di CityLife. Si parla di crisi, di matrimonio arrivato a un «momento complicatissimo». Entrambi, però, non hanno ancora voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale.

Fedez, intercettato per strada poco prima della sfilata di Versace, ha risposto così ai microfoni di Mediaset: «La storia della separazione? Dai ragazzi, secondo voi, anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita con due figli?». E ancora: «Vi sembra un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita».

L'imprenditrice digitale è attesa negli studi di Che tempo che fa domenica 3 marzo. È la prima volta che parlerà pubblicamente e che rilascerà un'intervista dopo lo scoppio del «caso Pandoro» e tutto quello che è arrivato dopo. Non è detto, però, che parli anche del marito Fedez. La situazione da qui al 3 marzo, del resto, potrebbe essere più definita. Staremo a vedere.