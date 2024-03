Al via a Cinecittà le riprese de 'Il fotografo del duce' Written by Andrea Cauti

A interpretare Porry-Pastorel è Michele Eburnea ('Il sol dell'avvenire'' 'Esterno notte'), giovane talento segnalato di recente dai David di Donatello come David Rivelazione Italiana. 'Il fotografo del ducè è una produzione e una distribuzione Luce Cinecittà. Scritto dal regista Tony Saccucci con Vania Colasanti e Flaminia Padua. Il montaggio è affidato a Patrizia Penzo, la direzione della fotografia è di Filippo Genovese, le musiche originali di Alessandro Gwis e Riccardo Manzi. La produzione esecutiva è di Maura Cosenza.

'Porry-Pastorel è un gigante della fotografia e un fiore all'occhiello del nostro Archivio - commenta Enrico Bufalini, direttore Cinema e documentaristica di Luce Cinecittà - proprio pochi anni fa durante la digitalizzazione del suo fondo è stato rinvenuto l'originale della celebre immagine dell'arresto di Mussolini del 1915, un ritrovamento che ha impreziosito il nostro patrimonio. Siamo fieri che un film interamente prodotto dal Luce, diretto da un autore di talento e passione storica come Saccucci, valorizzi questo grande artista e con lui l'Archivio Luce, che sa sempre sorprenderci con i suoi tesori"'.

Protagonista de 'Il fotografo del duce' è Adolfo Porry-Pastorel, fotografo, giornalista, padre dei fotoreporter italiani, progenitore dei 'paparazzi'. Classe 1888, pioniere di un nuovo linguaggio, geniale ideatore di trovate pubblicitarie, fondatore ad appena 20 anni dell'agenzia V.E.D.O. - Visioni Editoriali Diffuse Ovunque, capace di trovarsi con la sua macchina fotografica al posto giusto nel momento giusto prima dei concorrenti, autore di clamorosi scoop, negli anni '10 Porry è già un numero uno della fotografia di cronaca e attualità. Tra le due guerre riesce a passare grazie al suo talento e ubiquità per 'il fotografo di Mussolini', e contemporaneamente per un fastidioso scrutatore del regime (celeberrimo lo scambio di battute tra i due: "Sempre il solito fotografo" - "Sempre il solito Presidente del Consiglio"). Ha accesso alle stanze più intime del capo del regime ed è attenzionato dalla censura fascista.

