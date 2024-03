Indian Wells: l'imbattuto Sinner sfida Lehecka, in gioco l'accesso in semifinale

Jannik Sinner alle 19 ora italiana torna in campo a Indian Wells per giocarsi il quarto di finale contro il 22enne ceco Jiri Lehecka, numero 26 del mondo capace di battere il numero 5 Andrej Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas nel Masters 1000 californiano. L'altoatesino ci arriva da imbattuto in stagione con 15 vittorie in altrettante partite (più altri tre match vincenti dello scorso novembre in Coppa Davis) e appena quattro set concessi (uno lasciato a Djokovic e due a Medvedev all'Open d'Australia, più uno a Monfils a Rotterdam). Il record, ancora lontanissimo, appartiene a John McEnroe che nel 1984 vinse 42 partite di fila.

La giornata di ieri ha sancito la qualificazione ai quarti di Daniil Medvedev: il russo, quarta testa di serie, ha regolato con un doppio 6-4 Grigor Dimitrov, numero 13 del seeding, e per un posto in semifinale se la vedrà con Holger Rune. Il danese, settimo favorito del tabellone, l'ha spuntata su Taylor Fritz (n.12) per 2-6 7-6(2) 6-3, annullando un match-point sul 4-5 del secondo parziale. Ai quarti è approdato anche Casper Ruud (n.9), che dopo quasi due ore e mezza di battaglia ha superato Gael Monfils 3-6, 7-6(3), 6-4: sulla sua strada c'è ora Tommy Paul, giustiziere di Luca Nardi.

A Indian Wells non sono mancate le sorprese: agli ottavi Aryna Sabalenka, seconda testa di serie, è uscita per mano di Emma Navarro, numero 23 del tabellone: 6-3, 3-6, 6-2 a favore della statunitense che se la vedrà ora con Maria Sakkari, nona forza del seeding, che ha eliminato Diane Parry per 6-2 3-6 6-3. A completare il quadro dei quarti di finale sarà la sfida fra Coco Gauff e Yue Yuan. La 20enne di Delray Beach, testa di serie numero 3, si sbarazza per 6-0 6-2 di Elise Mertens (n.23) mentre la cinese sorprende Daria Kasatkina (n.11) in tre set, 4-6, 6-4, 6-3. AGI