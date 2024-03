William e Harry insieme per Diana, ma sempre a distanza Written by Nuccia Bianchini

Nelle scorse settimane, il principe Harry aveva fatto trapelare di essere disposto a tornare ad avere un ruolo e mansioni temporanee nella famiglia reale per sostenere suo padre durante la malattia, re Carlo che si sta sottoponendo alle cure per un tumore. Una disponibilità che pero' e' stata di fatto respinta al mittente. AGI

Il principe William parteciperà di persona al Diana Legacy Award, stasera, al Museo della Scienza di Londra, dove terrà un breve discorso e consegnerà i 20 premi. Il fratello, che vive in California, farà un'apparizione online, partecipando a una video chiamata con i vincitori. Ma il duca di Sussex entrerà in scena solo quando l'erede al trono se ne sarà andato. E' la prova di quanto i fratelli siano ancora distanti e sia ben lontana la possibilità di una riappacificazione.

In onore della madre, Lady Diana, amatissima da entrambi, i principi William e Harry saranno oggi insieme a un evento pubblico. Sarà di fatto un'occasione rarissima di vederli entrambi, eppure i due rimarranno lontani.

Il principe William parteciperà di persona al Diana Legacy Award, stasera, al Museo della Scienza di Londra, dove terrà un breve discorso e consegnerà i 20 premi. Il fratello, che vive in California, farà un'apparizione online.

