In arrivo un anticiclone 'timido', prevista instabilità nel weekend

Campo di alta pressione che resta centrato sulla Penisola Iberica e non riesce a garantire una copertura del tutto stabile sul Mediterraneo centrale. Nuvolosità in aumento nella giornata odierna sull'Italia ma con scarsi fenomeni associati. Deboli piogge soprattutto tra Liguria e alta Toscana.

Passaggio instabile invece previsto per la giornata di sabato con piogge e acquazzoni sparsi che potrebbero interessare soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud. Seconda parte del weekend che vedrà invece condizioni meteo più asciutte e un aumento delle temperature.

ll'inizio della prossima settimana pero' ecco che il Mediterraneo centrale potrebbe restare nuovamente in balia di correnti più fresche in quota le quali porterebbero nuvolosità e qualche pioggia. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano qualche giorno più stabile in vista della terza decade di marzo.

Previsioni per oggi

Nord:

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge attese solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte isolati fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri.

Centro:

al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio assisteremo solo ad un aumento della nuvolosità in transito, ma senza fenomeni associati. In serata cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto ovunque.

Sud e isole:

al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori del versante tirrenico e sulla Sardegna ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento fino ad avere cieli per lo più nuvolosi, ma con tempo ancora asciutto. Temperature minime in generale rialzo su tutta l'Italia, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni per domani

Nord:

nuvolosità e schiarite nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni sparsi solo al Nord-Est, neve oltre i 1700-1900 metri sulle Alpi. Isolate precipitazioni anche sulla Romagna. Più stabile dalla serata con nubi sparse alternate a spazi di sereno.

Centro:

nuvolosità in transito al mattino al Centro con deboli piogge tra Toscana e Umbria. Nel pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse soprattutto su zone interne e settori adriatici. Migliora dalla serata con schiarite sempre più ampie.

Sud e isole:

tempo asciutto al mattino al Sud con nuvolosità in transito e schiarite. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con piogge e acquazzoni possibili soprattutto sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Migliora ovunque in nottata. Temperature minime in generale aumento, massime in lieve calo al Centro-Sud e in rialzo al Nord.

Previsioni per domenica

Nord:

molte nuvole in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti anche bassi e compatti su coste e pianure. Nessuna variazione in serata e nottata.

Centro:

tempo stabile al Centro per tutta la giornata ma con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti anche compatti tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto.

Sud e isole:

tempo localmente instabile al mattino al Sud con piogge sparse possibili su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilita' asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in locale rialzo. AGI