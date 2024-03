Blyde sulla possibile sostituzione di María Corina: “Deciderà lei la strategia da seguire”

Il capo della delegazione della Piattaforma Unitaria, Gerardo Blyde, ha dichiarato venerdì che esclude completamente la possibilità di assumere l'incarico di candidato presidenziale in caso di sostituzione di María Corina Machado nel contesto della sua squalifica politica.

"Questo non accadrà. Rómulo Betancourt ha detto che per essere Presidente la prima cosa che bisogna volerlo essere, innanzitutto non è nella mia volontà. In secondo luogo, il coordinatore della delegazione negoziale non dovrebbe finire per essere un candidato.

“Ognuno deve assumere il proprio ruolo”, ha spiegato Blyde in un’intervista al giornalista Román Lozinski. Ha sottolineato che “la candidata esiste e sarà lei a decidere quale strategia seguire in questo processo”. "Finché sono un delegato, questo è il mio lavoro, il mio lavoro non è quello di candidarmi", ha osservato.

Interrogato sui passi che prenderà l'opposizione venezuelana di fronte alla limitazione di Machado a partecipare alle elezioni, l'avvocato ha precisato che questa informazione è trattata solo dal leader di Vente Venezuela. "Non spetta né a me né alla delegazione che coordino stabilire cosa farà la Piattaforma Unitaria, né la candidata, spetta a me dire che lei è la candidata finché non ci sarà un'altra decisione", ha affermato.

Quanto alla figura che potrebbe sostituire “The Iron Lady”, non ha voluto citare nessun leader. "Penso che ci siano anche molte altre opzioni nel caso in cui ciò accada (...) Qualsiasi leader è un'alternativa, ma non spetta a noi deciderlo", ha ribadito.

Ha sostenuto che, indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi sei giorni prima della nomina dei candidati alle elezioni presidenziali, “niente ci porterà fuori dal percorso elettorale”, ha tuttavia espresso il desiderio di un'autorizzazione politica per Machado. "Spero che ci sia una rettifica in termini di accettazione della nostra candidatura", ha detto.

L'accordo Barbados e María Corina Secondo Gerardo Blyde, il mancato rispetto dell'Accordo di Barbados è stato l'ostacolo più grande nella candidatura di María Corina, con la quale ha spiegato che il chavismo doveva cercare un “piano B” per garantire la sua posizione al Palazzo di Miraflores.

"Cosa sta succedendo qui? Quella realtà politica prevale sulla realtà giuridica. L’impopolarità (del partito al governo) li ha portati a ignorare gli impegni presi nel processo di negoziazione (…)

La controparte ha deciso di non conformarsi, ha deciso di attivare un piano B e salvarlo con le pinzette”, ha dichiarato il rappresentante della Piattaforma Unitaria. Ha affermato che l'annuncio di un calendario elettorale “compatto” con la data di nascita di Hugo Chávez è una delle misure adottate in questa operazione di “emergenza”.

Misure come l’invito di organizzazioni internazionali con un breve periodo di accettazione sarebbero una delle strategie per “camuffare” la violazione dell’accordo.

“Una settimana fa, il presidente del CNE ha annunciato che avrebbe invitato delegati di diverse organizzazioni internazionali. Finora non è stato rivolto un solo invito formale agli osservatori internazionali, né a quelli nazionali, che non sono stati nominati. Ciò ha l’ovvia intenzione che non possano arrivare in tempo per fare l’osservazione”, ha osservato. Blyde ha respinto le dichiarazioni dei deputati all'Assemblea nazionale, che hanno stipulato l'“Accordo di Caracas” sostenendo che “era lo stesso” di quello delle Barbados in termini di elezioni presidenziali.

“L’accordo di Barbados non è incluso nell’accordo di Caracas. Hanno fatto questo accordo nell’Assemblea Nazionale perché non c’è conflitto politico tra coloro che lo hanno firmato. Il conflitto è fuori da quell'Assemblea (…) Quelli che dovevano dialogare erano fuori da quel tavolo”, ha lamentato.