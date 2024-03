In arrivo piogge e temporali. Maltempo anche a Pasqua

Temperature in calo a metà settimana con possibilità di neve sui rilievi fino a quote medio-basse.

Prossimi giorni che vedranno una profonda circolazione depressionaria tra Atlantico ed Europa occidentale. Questa invierà tra martedì e mercoledì un impulso perturbato sul Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo atteso nei prossimi giorni in Italia con piogge e temporali anche intensi soprattutto al Centro-Nord, non si escludono anche fenomeni localmente a carattere di nubifragio specie su Nord-Ovest e settori centrali tirrenici. Temperature in calo a metà settimana con possibilità di neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Nella seconda parte della settimana ci attendiamo un graduale miglioramento ma soprattutto un netto rialzo delle temperature specie al Centro-Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che tra Pasqua e Pasquetta mostrano ancora tempo instabile sulle regioni settentrionali mentre altrove potremmo avere clima molto mite ma con tempo più asciutto.

Previsioni per oggi

NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali ma senza precipitazioni di rilievo associate. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento a partire dalle regioni di Nord-Ovest con precipitazioni sparse; neve fin verso i 900-1200 metri.

CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito a partire dai settori occidentali. In serata molte nuvole in transito ma senza fenomeni associati. Peggiora nella notte con piogge sparse sulle regioni Tirreniche.

SUD E ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora stabilita' prevalente ma con cieli coperti. In serata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Qualche pioggia in arrivo nella notte su Sardegna, Sicilia e Campania. Temperature minime in generale calo, salvo una flessione positiva sulla Sardegna. Massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Previsioni per domani

NORD

Al mattino cieli coperti con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.

CENTRO

Al mattino attesi acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, variabilita' asciutta altrove.

SUD E ISOLE

Al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da nord a sud. AGI