Premio Roma città eterna, un grande evento per celebrare la Capitale

Roma Città eterna, grazie agli uomini che l'hanno resa grande. E per celebrare l'anniversario della fondazione, che cade il 21 aprile, e le personalità che continuano ad arricchire la città è stato istituito il "premio Roma città eterna". Una festa organizzata da Area Cultura e dall’Istituto per la Cultura Italiana Il "Premio Roma Città Eterna". L'evento si terrà dalle ore 16,00 nella Sala Alessandrina del Museo Storico Nazionale dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria – Lungotevere in Sassia 3 – Roma, si propone di onorare le più brillanti personalità eccellenti di Roma, coprendo tutti i campi, dalla cultura all'arte, dalla scienza alla filantropia. Non trascurando i nomi del passato che hanno fatto grande Roma.

Costumi d'epoca in uno scenario che vuole ricostruire i fasti dell'antica Caput Mundi per un'esperienza che sarà più di un viaggio nel tempo. La cerimonia di premiazione, con alti rappresentanti istituzionali, sarà il momento clou dell'evento, con le più importanti personalità romane che saranno riconosciute per i loro contributi alla comunità e al mondo. La musica e i balli, selezionati con cura per riflettere la ricchezza della tradizione romana, completeranno l'atmosfera festosa.

Guest Star dell’evento: Il Trio Folk Romano, la cantautrice Sara Gio con l’ausilio di Matteo Favre, lo storico Marco Lucchetti, il Corpo di ballo di danze risorgimentali con Sabrina Valletta, il cantautore Sandro Scapicchio, il violinista Gaspare Maniscalco e l’attrice Donatella Cotesta. AGI