Vannacci si candida alle Europee con la Lega

"Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere il nome del generale Roberto Vannacci". L’annuncio è arrivato dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende". Salvini si è dichiarato "contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di liberta' assieme alla Lega".

Dal canto suo il generale ha detto all'AGI di essere "contento che Matteo Salvini continui a dimostrare una grande considerazione nei miei confronti: sottoscrivo quello che ha detto il ministro".

Lo stesso Vannacci è citato nel libro di Salvini. "Nei mesi scorsi - si legge - un generale dell'esercito come Roberto Vannacci e' stato travolto da fango e critiche per il suo libro, Il mondo al contrario, in cui esprimeva opinioni sgradite al conformismo del politicamente corretto. Il militare e' stato infangato, linciato, dileggiato. E pazienza se il suo libro ha venduto piu' di autori chic che poi danno lezioni sui giornali e in tv. Aggiungo, per chiarezza: non condivido tutte le riflessioni di Vannacci, ma difendo strenuamente il diritto di esprimere delle idee. Anzi, la comune battaglia a difesa dell'Italia, della sicurezza e delle liberta' ci ha portato a condividere, per i prossimi anni, l'impegno a cambiare questa Europa con la candidatura nelle liste della Lega. Si tratta di un uomo dello Stato che ha difeso gli interessi nazionali in decine di missioni all'estero, dalla Somalia all'Afghanistan, dal Ruanda all'Iraq, dai Balcani alla Libia, salvando vite umane". AGI