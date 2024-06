Paolini ko in 2 set, trionfo per Swiatek al Roland Garros Domani Errani e Paolini in finale per il doppio femminile

Assieme a Sara Errani, Paolini tornerà in campo domani per sfidare nella finale del doppio la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e della ceca Katerina Siniakova. Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull'ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse. Paolini sarà impegnata anche nella finale del singolo

Nulla da fare per Jasmine Paolini nella finale del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale ospitato dalla terra rossa parigina.

La 28enne tennista toscana, n.15 WTA e 12esima testa di serie, già certa di salire al numero 7 del ranking da lunedì, si è arresa in due set a Iga Swiatek: la fuoriclasse polacca, n.1 della classifica mondiale e del tabellone, si è imposta in due set con il punteggio di 6-2 6-1.

Per Swiatek si tratta del quarto successo a Parigi, il terzo consecutivo. In coppia con Sara Errani, Paolini tornerà in campo domani (ore 11.30) per sfidare nella finale del doppio la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e della ceca Katerina Siniakova.

Errani e Paolini in finale al Roland Garros per il doppio femminile

Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull'ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse. Paolini sarà impegnata anche nella finale del singolo.

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate per la finale del doppio femminile al Roland Garros. Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull'ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1. In finale se la vedranno con la coppia vincente della sfida tra Dolheide/Krawczyk e Gauff/Siniakova.

Sara Errani era già stata finalista nell'ultima volta in cui due azzurre arrivarono in finale a Parigi, nel 2014, in coppia con Roberta Vinci, ma le italiane furono sconfitte. L'ultimo trionfo azzurro in doppio al Roland Garros risale al 2012, sempre con Errani-Vinci.

Per Jasmine Paolini si profila un weekend con due finali: domani affronterà la polacca Iga Swiatek numero uno del mondo in singolare e domenica tornerà in campo per la finale di doppio. Errani nel 2012 arrivò in finale a Parigi sia in singolare che in doppio, proprio come Paolini.



a coppia azzurra ha fatto un grande percorso a Parigi, con quattro partite senza perdere nemmeno un set, pur avendo cominciato a giocare insieme solo la stagione scorsa, in ottica Olimpiadi. In questa semifinale sono partite male cedendo il primo set ma poi la svolta è arrivata nel quarto game del secondo, durato oltre 15 minuti e chiuso dopo ben 32 punti. Nel terzo 'Sarita' e 'Jas' hanno lasciato un solo game alle loro rivali. Errani e Paolini ora vanno a caccia del primo Slam in coppia, dopo aver trionfato quest'anno agli Internqzionali di Roma, dopo il 500 di Linz a febbraio e il 250 di Monastir a fine 2023.