Autonomia differenziata: Mattarella promulga la legge

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la Legge 26/06/2024 (in attesa di pubblicazione) recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Salvini, grande oppportunità di crescita

"Avanti con l'Autonomia, una grande opportunità di crescita e sviluppo per l'Italia intera, da Nord a Sud". A scriverlo su X è il leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando la notizia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha promulgato la legge sull'autonomia differenziata.

Stefani, aspettiamo di partire con le trattative

"Il Presidente Mattarella, dopo solo una settimana dall'approvazione dell'Aula, ha promulgato la legge sull'Autonomia differenziata. Sono così smentite, in un solo atto, settimane di bugie e di strumentalizzazioni" commenta il deputato della Lega Alberto Stefani, relatore dell'Autonomia alla Camera e presidente della bicamerale per l'Attuazione del federalismo fiscale. "Se il 19 giugno è passato alla storia per essere la data dell'approvazione dell'Autonomia, il 26 giugno è sicuramente una data storica nel quale il presidente Mattarella ha promulgato la legge dell'Autonomia" sottolinea Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Adesso - conclude - attenderemo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla costituzione". AGI