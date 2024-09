Die Welt, Fitto vicepresidente con delega a economia e Pnrr Written by Brahim Maarad

L'olandese Wopke Hoekstra dovrebbe essere il nuovo commissario europeo al Commercio. Il nuovo commissario europeo per l'energia sarà l'attuale ministro dell'industria ceco Josef Sikela. AGI

I vice presidenti esecutivi saranno quattro. Il lettone Valdis Dombrovskis dovrebbe essere il vicepresidente esecutivo incaricato di occuparsi delle questioni "dell'allargamento e della ricostruzione dell'Ucraina". La socialista spagnola Teresa Ribera, già ministra per la Transizione ecologica, sarà responsabile della "transizione" in qualità di vicepresidente esecutiva. A guidare "Industria e autonomia strategica" sarà il liberale francese Thierry Breton.

