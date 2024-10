Pioggia e temporali sul Centro-Nord, tempo stabile al Sud

L'Italia resta sotto il tiro delle correnti umide che portano da giorni molte nuvole e anche precipitazioni diffuse. Tra oggi e domani saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord a vedere piogge e temporali sparsi localmente anche di forte intensità, specie sui settori tirrenici. Tempo più stabile invece al Sud con nuvolosità e schiarite. Con l'arrivo dell'ultimo weekend di ottobre ecco che il maltempo si concentrerà sulle regioni di Nord-Ovest ove non mancheranno precipitazioni localmente anche a carattere di nubifragio. Piogge e acquazzoni anche sulla Sardegna mentre sul resto della Penisola le condizioni meteo andranno migliorando. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana, confermano l'espansione di un campo di alta pressione con tempo che potrebbe risultare più asciutto fino al ponte di Ognissanti.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata attese piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e settori Alpini e prealpini della Lombardia. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

AL CENTRO Al mattino cieli coperti con precipitazioni deboli o moderate. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata fenomeni in diminuzione e relegati alla Toscana, estesi alle regioni Tirreniche nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio locali fenomeni attesi tra Molise e Campania; nessuna variazione altrove. In serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi; attese piogge sparse sulla Sardegna a partire dalle ore notturne. Temperature minime stazionarie o in diminuzione da nord a sud. Massime in calo al nord, stabili sul resto della penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto del Nord. In serata ancora instabilita' con piogge sparse. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

AL CENTRO Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sulla Toscana, piu' asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Al pomeriggio ancora instabilita' con piogge sparse, variabilita' asciutta sui settori adriatici. In serata e nella notte residui fenomeni sui settori tirrenici, asciutto sugli altri settori con nuvolosita' e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge attese sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse lungo le regioni adriatiche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi sulla Sardegna e tra Basilicata e Campania, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti bassi e piogge sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori. AGI