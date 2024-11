Dybala salva la panchina di Juric, 1-0 al Torino

La Roma prova momentaneamente a mettere a tacere le critiche e ritrova la vittoria in campionato battendo di misura il Torino. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al lampo al 20mo di Dybala, scelto da 'falso nove' dopo il forfait dell'ultima ora di Dovbyk. La squadra dell'ex Juric, che non vinceva da oltre un mese, sale così a 13 punti portandosi a -1 proprio dai granata di Vanoli, che ritrovano un ko dopo il successo interno con il Como.

Nettamente migliore l'avvio dei giallorossi che iniziano a portare pressione nella metà campo dei granata, trovando poi il vantaggio al 20' grazie a Dybala: l'argentino approfitta di un errore di Linetty e, dopo aver saltato Milinkovic in uscita, indirizza in rete l'1-0 (vano il tentativo di salvataggio di Masina). I capitolini controllano abbastanza agevolmente il match, ma una volta superata la mezz'ora gli ospiti provano a mettere fuori il naso e spaventano Svilar con un colpo di testa di Maripan, bloccato comunque dal portiere serbo.

In avvio di ripresa la Roma sfiora il raddoppio colpendo un palo con Pisilli, ma l'eventuale gol del giovane romano sarebbe stato reso vano da un fuorigioco da Angelino in avvio di azione. Qualche istante più tardi invece Milinkovic è costretto all'intervento sul tentativo di Le Fee, mentre sul fronte opposto Svilar si allunga in tuffo sul destro a giro del neo entrato Njie. Nel tempo restante non succede moltissimo, gli ospiti accennano una timida pressione nel finale ma il risultato non cambia.

Le parole del mister

"Era importante riprendere la strada giusta. Abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra difficile da affrontare. I ragazzi sono stati bravi nel gioco e nella fase difensiva", ha detto a Dazn l'allenatore della Roma,dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. "Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili, è giusto che sia così, ma ora dobbiamo pensare solo al calcio e alle prestazioni - ha aggiunto il tecnico giallorosso -. Oggi ho visto la squadra molto concentrata e abbiamo concesso pochissimo al Torino. Sono soddisfatto di chi è partito titolare e di chi è entrato".

'Olimpico ha alternato fischi e applausi: "Noi dobbiamo far sorridere i nostri tifosi e farli tornare a gioire. Ho sentito degli applausi e solamente con queste prestazioni possiamo riconquistare la loro fiducia". Poi sulle condizioni dei singoli: "Pellegrini in panchina? È stata una scelta tecnica, ma è entrato bene da capitano. Dovbyk (fuori dai convocati) ha avuto un virus, spero di recuperarlo per domenica. La soluzione con falso nove oggi è andata bene". AGI