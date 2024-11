Meloni sigla l'accordo di Coesione con la Sardegna: "L'Italia viaggi tutta alla stessa velocità"

"Con la Sardegna oggi abbiamo firmato il ventesimo accordo di Coesione. Mobilitiamo investimenti complessivi per un totale di 3,55 miliardi di euro. Concluderemo domani con la Regione Puglia". Cosi' la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'accordo con la Regione Sardegna sulla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2021-2027 firmato stamane a Cagliari, con la presidente Alessandra Todde. "Abbiamo previsto nell'accordo di Coesione - ha aggiunto - anche la quota di cofinanziamento regionale perché una delle regioni della mancata spesa era la mancanza di questa quota".

"Con questo Accordo - ha osservato ancora - assegniamo complessivamente alla Regione Autonoma della Sardegna 2,48 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, comprensivi anche dei 156,8 milioni di anticipazioni assegnate nel 2021. Se alle risorse FSC aggiungiamo anche i cofinanziamenti di Regione e Comuni e gli altri fondi statali ed europei per i progetti, questo Accordo garantisce investimenti per 3,55 miliardi a favore dell'Isola".

"Due giorni fa è stata approvata la sesta rata del Pnrr e noi siamo la prima nazione per implementazione nonostante il nostro Pnnr sia quello più corposo di tutti", ha evidenziato Meloni. "Abbiamo liberato 21 mld di risorse, da investire sulla sanità, diritto allo studio, famiglie, efficientemente pmi. Abbiamo anche riformato i fondi di coesione e europei", per un totale i 74 mld di cui 42 miliardi di Fondi Ue, "prevalentemente al Sud per superare le carenze infrastrutturali", con l'obbligo - ha ricordato sempre la premier - di destinare almeno il 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

"Risorse fondamentali per fare camminare l'Italia avendo tutti la stessa velocità". Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia a Cagliari per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Sardegna, parla così dei Fondi di Coesione in un Paese, segnala, da diverse condizioni di partenza. "Non ci si può permettere di non spendere adeguatamente le risorse che ci sono, abbiamo lavorato con i presidenti di Regione e siamo arrivati a una riforma di questi Fondi di coesione", aggiunge la presidente del Consiglio.

"La nomina di Fitto è un risultato di cui andare fieri"

La nomina di Raffaele Fitto nella Commissione europea rappresenta "un risultato del quale credo l'Italia debba complessivamente andare fiera", dice Giorgia Meloni a Cagliari per la firma dell'Accordo di sviluppo e coesione tra governo e Regione Sardegna. La presidente del Consiglio parla di "un risultato che pone la nostra nazione in una condizione di centralita' nella prossima Commissione europea ma anche - aggiunge - un risultato che ci consente di avere un occhio di riguardo rispetto a molte materie che sono di interesse della nostra nazione". Dunque, si tratta di un risultato "anche frutto del lavoro fatto dal governo in questi due anni". AGI