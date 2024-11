Torna lo Zecchino d'oro con Carlo Conti direttore artistico. E torna anche Topo Gigio

"Ho preso in mano le redini della direzione artistica dello Zecchino d'oro 7 anni fa quando ho fatto ultimo festival di Sanremo. Adesso che ritorno a Sanremo come direttore artistico, però non lascio lo Zecchino d'oro che fa parte di noi e che ci fa stare insieme sotto il comune denominatore dell'infanzia, delle belle canzoni e della gioia di vivere". Lo ha detto Carlo Conti in videocollegamento con la conferenza stampa che si è tenuta a Viale Mazzini in Rai per la presentazione della 67esima edizione dello Zecchino d'oro.

Nell'anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell'Antoniano, torna il tradizionale appuntamento canoro che andrà in diretta su Rai 1 con le prime due puntate - venerdì 29 e sabato 30 novembre, dalle 17.05 alle 18.45 - e con la finale - domenica 1 dicembre, dalle 17.20 alle 20 - che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara. Condurrà la finale, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d'Oro Carlo Conti, mentre il 29 e il 30 novembre presenterà una coppia inedita formata da due presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

E quest'anno ci sarà anche Topo Gigio. Il popolare pupazzo animato creato nel 1959, era comparso, dopo 11 anni di assenza, in occasione della puntata speciale dell'8 dicembre 2017, sempre al fianco di Carlo Conti, per festeggiare la 60esima edizione: "Torna a casa e sarà uno degli elementi vincenti di questa edizione", ha aggiunto Conti.

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha sostenuto che "lo Zecchino d'oro insieme all'Antoniano è veramente un patrimonio culturale del paese. E attraverso la musica dei piccoli artisti si veicolano temi di grande attualità per noi grandi e per i piccoli, i valori dell'amicizia, l'amore, la pace, l'uso della tecnologia". In ognuna delle prime due puntate si ascolteranno 7 brani, che saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell'Antoniano, e da una giuria di bimbi, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell'Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica 1 dicembre.

Le 14 nuove canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected, Max Elias Kleinschmidt.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 19 piccoli cantanti provenienti da 11 regioni d'Italia (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Quest'anno lo Zecchino d'Oro valorizza ancora di più la sua natura crossmediale con progetti che coinvolgono diversi canali, tradizionali e digital, firmati Rai.

All'interno della compilation tre bonus track, tra cui una cover di 'Zum Zum Zum', la celebre sigla di 'Canzonissima '68', in una versione speciale interpretata dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni proprio per celebrare la ricorrenza dei 70 anni della Rai e di Antoniano. Del brano è stato realizzato un cartone animato che sarà all'interno della nuova serie di cortometraggi animati delle 14 tracce in gara, realizzati da Rai Kids e Antoniano. Il cortometraggio animato 'Zum Zum Zum' sarà visibile in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 27 novembre.

Tutte le puntate, in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play, saranno come sempre complete di sottotitoli attivabili sulla pagina 777 di Televideo. La puntata finale di domenica 1 dicembre sarà completa anche di audiodescrizione. Sempre su Rai Play - su un canale dedicato - la finale del 1 dicembre sara inoltre accessibile con i sottotitoli in chiaro e con il coinvolgimento di 9 bambini della scuola integrata bilingue per sordi e udenti - Istituto Tommaso Silvestri / Magarotto di Roma - che canteranno in Lis, dall'Antoniano, le 14 canzoni in gara. Tutti i servizi di accessibilità sono a cura di Rai Pubblica Utilità.

Anche quest'anno lo Zecchino d'Oro sostiene, inoltre, 'Operazione Pane', la campagna di Antoniano volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45538. Basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa per aiutare mamme, papa' e bambini e donare un pasto a chi è in difficoltà. AGI