Sciopero generale, Landini: 'In piazza in 500mila'. A Torino scontri tra forze dell'ordine e antagonisti

I sindacati: 'Adesione al 70%, cortei in 43 piazze'. Il leader della Cgil: 'Vogliamo rivoltare il Paese come un guanto'.

Studenti e antagonisti bloccano i binari della stazione a Torino

Studenti e attivisti pro Palestina hanno occupato a Torino i binari della stazione di Porta Susa. Dopo i disordini scoppiati davanti alla stazione di Porta Nuova i manifestanti hanno raggiunto l'altra stazione di Torino. Gli studenti, alcune centinaia, si erano divisi in due gruppi.

Alcuni hanno raggiunto Porta Nuova, dove ci sono stati gli scontri e il secondo si è diretto a Porta Susa, seguendo un altro percorso. E sono riusciti ad entrare e occupare i binari.

Davanti a Porta Susa si registrano ancora tensioni con forze dell'ordine.

Scontri a Torino vicino Porta Nuova tra antagonisti e polizia. Bruciate le foto di premier e ministri

Scontri tra le forze dell'ordine e antagonisti che hanno partecipato allo "spezzone sociale" del corteo per lo sciopero generale a Torino. Sono avvenuti vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, in centro città, dove i manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia. Le forze dell'ordine li hanno respinti a manganellate, i manifestanti hanno sferrato calci e pugni e usato le aste delle bandiere. Scanditi dai manifestanti slogan contro Salvini e la Tav Torino-Lione.

Bruciate sagome e foto di premier e ministri

A Torino, al termine del corteo degli studenti, centri sociali e attivisti Pro Palestina, i manifestanti, alcune centinaia, hanno bruciato una sagoma di stracci raffigurante il volto del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e tre maxi foto coi i volti della premier Giorgia Meloni, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ceo di Leonardo, Roberto Cingolani. Il tutto è avvenuto tra grida di "Al rogo al rogo" e "dimissioni dimissioni".

A Torino i pro-Pal lanciano uova e fumogeni contro le forze dell'ordine

Uova con vernice rossa e fumogeni sono stati lanciati contro le forze dell'ordine schierate davanti alla prefettura di Torino, in piazza Castello, dal lato opposto dove è appena terminato il corteo dei sindacati per lo sciopero generale. A lanciare gli oggetti, tra cui anche torce da segnalazione, sono stati gli studenti dello spezzone pro Palestina, alcune centinaia.

Cgil e Uil: 'Adesione oltre il 70% e piazze piene'

Adesione "altissima" allo sciopero già nei primi turni di lavoro: oltre il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori ha incrociato le braccia in tutta Italia in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la legge di bilancio del governo, con punte anche del 100% in alcune aziende. Lo riferiscono i sindacati in una nota, sottolineando la "grandissima" partecipazione alle 43 manifestazioni che si stanno svolgendo nel Paese. Più di 50 mila al corteo di Bologna, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. E oltre 30 mila a Napoli, con il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.

Landini: 'In piazza mezzo milione di persone'

"Se mettiamo assieme i numeri di tutti quelli che oggi hanno deciso di scendere in piazza possiamo tranquillamente dire che più di 500mila persone in tutta Italia hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, parlando dal palco di Bologna.

"Ci hanno detto che facciamo politica: è assolutamente vero, noi tutti insieme facciamo politica. Facciamo politica seria, che parla dei problemi delle persone in carne e ossa, che mette al centro i bisogni delle persone", ha affermato Landini. "Il decreto che chiamano sicurezza - ha aggiunto in un altro passaggio - va ritirato, la sicurezza di un Paese non è messa in discussione se le persone scendono in piazza, se i lavoratori di fronte al rischio di licenziamento occupano le fabbriche o le strade. Se molte imprese sono ancora aperte e non sono passati licenziamenti e chiusure, è grazie a lotte, scioperi, occupazioni, blocchi stradali di lavoratrici e lavoratori".

In corso lo sciopero generale di Cgil e Uil: 'cambiare la manovra'

In corso lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil, per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investire nelle politiche industriali. Uno stop di 8 ore per tutti i settori privati e pubblici, ad eccezione dei trasporti dove è di 4 ore: per bus e metro dalle 9 alle 13, così come per il trasporto marittimo, per i voli dalle 10 alle 14. Esclusi dallo stop i treni. Una mobilitazione che si articolerà in 43 piazze su tutto il territorio nazionale, indetta per contrastare "le scelte ingiuste e sbagliate del governo".

I segretari generali, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri concluderanno rispettivamente le manifestazioni di Bologna (corteo ore 9.30, da Porta Lame a Piazza Maggiore) e Napoli (corteo ore 9.30, da Piazza Mancini a Piazza Matteotti). In contemporanea, in alcune città, i comizi saranno conclusi dai dirigenti sindacali delle segreterie nazionali di Cgil e Uil.

Bonelli e Fratoianni in piazza a Bologna, 'manovra iniqua'

Il segretario di SI, Nicola Fratoianni e il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, sono in piazza a Bologna alla manifestazione di Cgil e Uil. "Vogliamo cambiare il Paese. Siamo qui a fianco dei sindacati, Cgil e Uil e sindacati di base che oggi scioperano. Un grande sciopero generale per difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e cambiare una manovra ingiusta, regressiva, che riduce i finanziamenti e i diritti universali, peggiora la vita dei cittadini e non risponde ai problemi del Paese", ha detto Fratoianni.

"Critichiamo profondamente questa Manovra iniqua dal punto di vista sociale, ambientale e che aggredisce anche i diritti. Fa elemosine inaccettabili, pensiamo alle pensioni minime. Aumenta le spese per gli armamenti, non assume i medici e gli infermieri", ha aggiunto Bonelli. "Le elezioni regionali rappresentano un punto importante di partenza e dimostrano che uniti si può vincere, però su una base programmatica. Vogliamo scusarci nei confronti degli italiani del disagio provocato da questo governo. Sono in corso lavori per costruire un'alternativa alla destra e ci stiamo riuscendo", ha osservato il deputato.

A Bologna, ha detto ancora Bonelli riferendosi alla manifestazione dei patrioti delle scorse settimane, oggi sono in piazza "decine di migliaia di persone ed è una risposta a quei 300 fascisti che hanno sfilato in questa città offendendo la città medaglia d'oro alla Resistenza, una risposta che diamo ad un governo che sdogana il fascismo".

Schlein a Roma: 'Difendiamo il diritto di sciopero, Pd con i lavoratori'

"È uno sciopero generale che parte da una difficoltà di lavoratrici e lavoratori che il governo continua ad ignorare. È uno sciopero su una Manovra che taglia la sanità pubblica, che taglia la scuola, che ha mancato le promesse di aumento sulle pensioni, che non ha investimenti per il futuro, che non prevede il rinnovo di quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che attendono il rinnovo contrattuale. Ed è anche un momento per difendere il diritto di sciopero che è un diritto previsto dalla Costituzione. Noi come Partito Democratico siamo e saremo al fianco di lavoratrici e lavoratori, dei loro rappresentanti, per chiedere l'ascolto che è mancato, per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che questo governo continua a calpestare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al margine del corteo organizzato in occasione dello sciopero generale a Roma.

"Il governo - ha aggiunto - da quando si è insediato, non ha fatto che rendere più precario il lavoro, c'è in atto un attacco senza precedenti alla rappresentanza, c'è un attacco inserito anche nelle modifiche al codice degli appalti, alla contrattazione collettiva che vuole normalizzare i contratti pirata. Noi siamo qui per dire che non lo accettiamo e che insieme ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici ci batteremo per contrastare queste modifiche che vogliono rendere i lavoratori più fragili, più vulnerabili, più ricattabili".

Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati del Lazio questa mattina hanno sfilato a Roma per lo sciopero generale indetto da Cgil e Ull contro la Legge di bilancio. La manifestazione è partita alle 9.30 da Piazza Esquilino per arrivare in Via dei Fori Imperiali dove sono in programma gli interventi dei segretari generali regionali e assieme alla segretaria Cgil Francesca Re David. Con bandiere della Cgil e della UIL, e fischietti, a sfilare con i sindacati al corteo nella Capitale, oltre alcuni gruppi studenteschi, anche esponenti della politica. Arrivati in mattinata, la segretaria del Pd Elly Schlein e l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Nella Capitale anche un corteo distaccato dei Cobas: scandendo cori contro il governo e il comune di Roma, centinaia, assieme ad alcuni collettivi, sono partiti da piazza Indipendenza, diretti a piazza Barberini.

Conte: 'Tutti scontenti tranne industrie armi e banche'

"Ci possiamo chiedere perché tutti scioperano, tutti si lamentano di questa manovra, eccetto le industrie delle armi e le banche? Ci sarà una ragione... Sono gli unici avvantaggiati, tutti gli altri penalizzati, dal caro vita, dai tagli all'università, alla scuola. Dappertutto è una sofferenza. Questa manovra è nel segno dell'austerity e dei tagli". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell'iniziativa "Lo sport come strumento di pace".

Landini: 'Vogliamo rivoltare il Paese come un guanto.

"Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone. La rivolta sociale, per noi, significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte di fronte alle ingiustizie, anzi, deve passare l'idea che il problema mio è il problema di tutti e che solo mettendoci insieme possiamo cambiare questa situazione. È una giornata di mobilitazione come da tempo non si vedeva. Oggi inizia un percorso di mobilitazione per rivoltare come un guanto questo Paese". Così il leader della Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione per lo sciopero a Bologna.

"Mi sembra chiaro che c'è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione questo diritto. Tra l'altro è in discussione in Parlamento un decreto, che viene chiamato decreto sicurezza, e noi chiediamo che sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, l'occupazione delle fabbriche quando chiudono. È chiaro che siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone", ha sottolineato Landini.

Bombardieri: 'Migliaia di operai in 40 piazze, il governo li ascolti'

"I salari peggiori d'Italia: questo è uno dei principali temi dello sciopero di oggi. Siamo in piazza per i salari, la questione economica, le persone normali che vivono di stipendio, che vivono con le pensioni, arrivano con difficoltà alla fine del mese. Questo deve essere un problema centrale nel confronto con il governo". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri prima della partenza del corteo dello sciopero a Napoli.

"Io credo che il governo - ha evideziato - se 40 piazze in Italia si riempiono come accade oggi, dovrebbe forse fare una riflessione. Non rispetto a Landini e Bombardieri, ma rispetto alle migliaia, alle decine, centinaia di migliaia di persone che oggi sono in piazza e chiedono dei cambiamenti".

Agli insulti di Salvini risponde la piazza democratica

"Mi pare che Salvini si sia sprecato in insulti, ci ha detto che siamo degli estremisti, ci ha detto che siamo ridicoli, e quegli insulti sono forse rivolti a queste persone che riempiono 40 piazze in questo splendido Paese, che chiedono soltanto di essere ascoltati, di modificare le scelte che sono state fatte finora", ha dichiarato Bombardieri. "Intanto mi pare - ha aggiunto Bombardieri - che non tutto il governo abbia fatto le stesse valutazioni. Questa è una protesta pacifica, democratica, è strano che un vicepresidente del Consiglio attacchi in questo modo un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Noi rispondiamo con queste piazze, rispondiamo con la democrazia, con manifestazioni pacifiche, democratiche, che chiedono cambiamenti.

"Abbiamo impugnato l'atto di precettazione del ministro. Rispondiamo che non ha motivazioni valide perché vuole ridurre un diritto costituzionale garantito. Vorrei ricordare che quando si fa lo sciopero, soprattutto nei servizi pubblici, lo si fa non solo per i lavoratori ma lo si fa per gli utenti", ha detto Bombardieri.

"Chi viaggia con i mezzi pubblici - ha aggiunto - conosce i disagi dei mezzi pubblici, dei ritardi, delle condizioni in cui si trovano spesso le strutture, della sicurezza che manca sia per chi guida e sia per chi viaggia sui mezzi. Allora io penso che Salvini dovrebbe occuparsi di questo, dovrebbe risponderci sul perché non si rinnova il contratto dei lavoratori del trasporto pubblico locale, sul perché vengono diminuiti i trasferimenti ai Comuni per migliorare la mobilità. E su questo non abbiamo avuto risposte. E' chiaro che quando c'è uno sciopero c'è una situazione di conflitto, che creiamo dei disagi, ce ne scusiamo e ce ne dispiace, ma vorrei ricordare che quando queste persone stanno in piazza lo fanno non solo per loro, ma lo fanno anche per chi poi avrà la possibilità di fluire i servizi pubblici. Invece questa volta è accaduta una cosa ridicola, nel senso che Salvini fa un post sul ricorso bocciato al Tar che non è quello di Uil e Cgil. Ma sui comportamenti non voglio dare giudizi, si commentano da soli. Noi abbiamo fatto un ricorso al Tar che non è stato ancora discusso, aspetteremo più avanti".